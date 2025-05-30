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Небензя назвал переговоры в Стамбуле лакмусовой бумажкой стремления к миру

Небензя назвал переговоры в Стамбуле лакмусовой бумажкой стремления к миру - РИА Новости, 30.05.2025

Небензя назвал переговоры в Стамбуле лакмусовой бумажкой стремления к миру

Переговорный процесс РФ и Украины в Стамбуле - "лакмусовая бумажка" реального стремления сторон к миру, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:46:00+03:00

2025-05-30T17:46:00+03:00

2025-05-30T17:46:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ООН, 30 мая - РИА Новости. Переговорный процесс РФ и Украины в Стамбуле - "лакмусовая бумажка" реального стремления сторон к миру, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Если мы действительно серьезно ведем речь о мире, то нужно оговаривать его параметры и условия, а потом уже договариваться о режиме прекращения огня. Именно на это направлен прямой российско-украинский переговорный процесс в Стамбуле. Именно он сейчас является лакмусовой бумажкой реального, а не декларированного стремления сторон к миру", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

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Наталья Макарова

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