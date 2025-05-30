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Небензя назвал переговоры в Стамбуле лакмусовой бумажкой стремления к миру
Небензя назвал переговоры в Стамбуле лакмусовой бумажкой стремления к миру - РИА Новости, 30.05.2025
Небензя назвал переговоры в Стамбуле лакмусовой бумажкой стремления к миру
Переговорный процесс РФ и Украины в Стамбуле - "лакмусовая бумажка" реального стремления сторон к миру, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:46:00+03:00
2025-05-30T17:46:00+03:00
2025-05-30T17:46:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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ООН, 30 мая - РИА Новости. Переговорный процесс РФ и Украины в Стамбуле - "лакмусовая бумажка" реального стремления сторон к миру, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Если мы действительно серьезно ведем речь о мире, то нужно оговаривать его параметры и условия, а потом уже договариваться о режиме прекращения огня. Именно на это направлен прямой российско-украинский переговорный процесс в Стамбуле. Именно он сейчас является лакмусовой бумажкой реального, а не декларированного стремления сторон к миру", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Россия, Стамбул, Украина, Василий Небензя, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Небензя назвал переговоры в Стамбуле лакмусовой бумажкой стремления к миру
Небензя назвал переговоры России и Украины лакмусовой бумажкой стремления к миру