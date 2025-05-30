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Предприятия угольной отрасли получат отсрочку по НДПИ - РИА Новости, 30.05.2025
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13:27 30.05.2025 (обновлено: 14:17 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ndp-2019958360.html
Предприятия угольной отрасли получат отсрочку по НДПИ
Предприятия угольной отрасли получат отсрочку по НДПИ - РИА Новости, 30.05.2025
Предприятия угольной отрасли получат отсрочку по НДПИ
Отсрочка выплат по НДПИ и страховым взносам всем предприятиям угольной отрасли страны будет предоставлена до 1 декабря, а при необходимости может быть и... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:27:00+03:00
2025-05-30T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Отсрочка выплат по НДПИ и страховым взносам всем предприятиям угольной отрасли страны будет предоставлена до 1 декабря, а при необходимости может быть и продлена, сообщило в Telegram-канале правительство РФ правительство РФ по итогам совещания по вопросу ситуации в угольной отрасли. Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева, главы РЖД Олега Белозерова."До 1 декабря всем предприятиям угольной промышленности будет предоставлена отсрочка по НДПИ и страховым взносам. При необходимости отдельным решением подкомиссии она может быть продлена и на более длительный период", - говорится в сообщении.В апреле замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал РИА Новости, что Минфин прорабатывает вопрос отсрочки по страховым платежам на год для угольщиков в рамках поддержки отечественной промышленности.Минэнерго оценило потери угольной промышленности примерно в 2,1 триллиона рублей с 2022 года, писала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на материалы министерства к стратегической сессии в правительстве РФ о развитии нефтяной и угольной отраслей.По данным Росстата, доля убыточных угольных предприятий в январе-феврале текущего года выросла до 57,6% против 45,9% за аналогичный период годом ранее. Доля компаний, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее.
https://ria.ru/20250530/ugol-2019963703.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Предприятия угольной отрасли получат отсрочку по НДПИ

Предприятия угольной отрасли получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам

© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"Добыча угля
Добыча угля - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Добыча угля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Отсрочка выплат по НДПИ и страховым взносам всем предприятиям угольной отрасли страны будет предоставлена до 1 декабря, а при необходимости может быть и продлена, сообщило в Telegram-канале правительство РФ правительство РФ по итогам совещания по вопросу ситуации в угольной отрасли.
Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева, главы РЖД Олега Белозерова.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Правительство рассказало о новых мерах поддержки угольных компаний
Вчера, 13:45
"До 1 декабря всем предприятиям угольной промышленности будет предоставлена отсрочка по НДПИ и страховым взносам. При необходимости отдельным решением подкомиссии она может быть продлена и на более длительный период", - говорится в сообщении.
В апреле замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал РИА Новости, что Минфин прорабатывает вопрос отсрочки по страховым платежам на год для угольщиков в рамках поддержки отечественной промышленности.
Минэнерго оценило потери угольной промышленности примерно в 2,1 триллиона рублей с 2022 года, писала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на материалы министерства к стратегической сессии в правительстве РФ о развитии нефтяной и угольной отраслей.
По данным Росстата, доля убыточных угольных предприятий в январе-феврале текущего года выросла до 57,6% против 45,9% за аналогичный период годом ранее. Доля компаний, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее.
Добыча угля - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Силуанов рассказал о мерах поддержки угольной отрасли
27 мая, 13:10
 
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