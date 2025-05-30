https://ria.ru/20250530/ndp-2019958360.html

Предприятия угольной отрасли получат отсрочку по НДПИ

Предприятия угольной отрасли получат отсрочку по НДПИ - РИА Новости, 30.05.2025

Предприятия угольной отрасли получат отсрочку по НДПИ

Отсрочка выплат по НДПИ и страховым взносам всем предприятиям угольной отрасли страны будет предоставлена до 1 декабря, а при необходимости может быть и... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:27:00+03:00

2025-05-30T13:27:00+03:00

2025-05-30T14:17:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Отсрочка выплат по НДПИ и страховым взносам всем предприятиям угольной отрасли страны будет предоставлена до 1 декабря, а при необходимости может быть и продлена, сообщило в Telegram-канале правительство РФ правительство РФ по итогам совещания по вопросу ситуации в угольной отрасли. Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева, главы РЖД Олега Белозерова."До 1 декабря всем предприятиям угольной промышленности будет предоставлена отсрочка по НДПИ и страховым взносам. При необходимости отдельным решением подкомиссии она может быть продлена и на более длительный период", - говорится в сообщении.В апреле замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал РИА Новости, что Минфин прорабатывает вопрос отсрочки по страховым платежам на год для угольщиков в рамках поддержки отечественной промышленности.Минэнерго оценило потери угольной промышленности примерно в 2,1 триллиона рублей с 2022 года, писала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на материалы министерства к стратегической сессии в правительстве РФ о развитии нефтяной и угольной отраслей.По данным Росстата, доля убыточных угольных предприятий в январе-феврале текущего года выросла до 57,6% против 45,9% за аналогичный период годом ранее. Доля компаний, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее.

https://ria.ru/20250530/ugol-2019963703.html

https://ria.ru/20250527/siluanov-2019316914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия