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"Массово ломятся". СМИ сообщили, что произошло на границе России с Эстонией - РИА Новости, 30.05.2025
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11:02 30.05.2025 (обновлено: 11:34 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/narva-2019919403.html
"Массово ломятся". СМИ сообщили, что произошло на границе России с Эстонией
"Массово ломятся". СМИ сообщили, что произошло на границе России с Эстонией - РИА Новости, 30.05.2025
"Массово ломятся". СМИ сообщили, что произошло на границе России с Эстонией
Жители эстонского города Нарва сбиваются в массовые очереди на пограничном переходе в Россию, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 30.05.2025
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нарва
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жители эстонского города Нарва сбиваются в массовые очереди на пограничном переходе в Россию, пишет Telegram-канал SHOT."Эстонцы массово ломятся в Россию, чтобы закупиться продуктами, вещами и техникой", — говорится в публикации.В материале указали, что жители прибалтийской страны простаивают в огромных очередях у погранперехода из-за дешевых цен на товары и их высокого качества в России.Отмечается, что спросом пользуются как продукты питания, так и электротехника, а сами эстонцы делятся советами по провозу закупленных товаров через границу.Очереди на пограничном пункте "Нарва" появляются не первый раз. Так, 18 апреля желающим попасть в Россию на пасхальные выходные приходилось ждать по пять и более часов.
https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html
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россия, нарва, в мире, эстония
Россия, Нарва, В мире, Эстония
"Массово ломятся". СМИ сообщили, что произошло на границе России с Эстонией

SHOT: эстонцы устраивают массовые очереди на границе с Россией в Нарве

© Кадр видео balticlivecamОчередь на КПП "Нарва — Ивангород"
Очередь на КПП Нарва — Ивангород - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Кадр видео balticlivecam
Очередь на КПП "Нарва — Ивангород"
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жители эстонского города Нарва сбиваются в массовые очереди на пограничном переходе в Россию, пишет Telegram-канал SHOT.
«
"Эстонцы массово ломятся в Россию, чтобы закупиться продуктами, вещами и техникой", — говорится в публикации.
В материале указали, что жители прибалтийской страны простаивают в огромных очередях у погранперехода из-за дешевых цен на товары и их высокого качества в России.
Отмечается, что спросом пользуются как продукты питания, так и электротехника, а сами эстонцы делятся советами по провозу закупленных товаров через границу.
Очереди на пограничном пункте "Нарва" появляются не первый раз. Так, 18 апреля желающим попасть в Россию на пасхальные выходные приходилось ждать по пять и более часов.
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