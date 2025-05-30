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Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи - РИА Новости, 30.05.2025
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19:59 30.05.2025 (обновлено: 20:19 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/napadenie-2020066955.html
Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи
Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи - РИА Новости, 30.05.2025
Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи
Злоумышленник с молотком и камнями напал на синагогу Сочи 29 мая во время занятий детского кружка, он задержан, дети и учителя не пострадали, сообщила РИА... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:59:00+03:00
2025-05-30T20:19:00+03:00
сочи
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Злоумышленник с молотком и камнями напал на синагогу Сочи 29 мая во время занятий детского кружка, он задержан, дети и учителя не пострадали, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-служба главного раввина России Берла Лазара."Примерно в 15.45 29 мая неизвестный мужчина приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка. Неизвестный, несмотря на усилия сторожа, выломал калитку ударами молотка и пинками ноги, проник во двор, но, к счастью, не смог попасть в помещение, и находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали", - сказал представитель пресс-службы.Он отметил, что до приезда сотрудников правоохранительных органов нападавший закидал здание синагоги камнями."Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон", - добавил представитель пресс-службы.По его словам, злоумышленник был задержан, в случившемся разбираются работники правоохранительных органов.
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сочи, россия, берл лазар
Сочи, Россия, Берл Лазар
Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи

В Сочи 29 мая мужчина с молотком и камнями напал на синагогу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Злоумышленник с молотком и камнями напал на синагогу Сочи 29 мая во время занятий детского кружка, он задержан, дети и учителя не пострадали, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-служба главного раввина России Берла Лазара.
«
"Примерно в 15.45 29 мая неизвестный мужчина приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка. Неизвестный, несмотря на усилия сторожа, выломал калитку ударами молотка и пинками ноги, проник во двор, но, к счастью, не смог попасть в помещение, и находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали", - сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что до приезда сотрудников правоохранительных органов нападавший закидал здание синагоги камнями.
"Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон", - добавил представитель пресс-службы.
По его словам, злоумышленник был задержан, в случившемся разбираются работники правоохранительных органов.
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