https://ria.ru/20250530/napadenie-2020066955.html

Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи

Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи - РИА Новости, 30.05.2025

Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи

Злоумышленник с молотком и камнями напал на синагогу Сочи 29 мая во время занятий детского кружка, он задержан, дети и учителя не пострадали, сообщила РИА... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:59:00+03:00

2025-05-30T19:59:00+03:00

2025-05-30T20:19:00+03:00

сочи

россия

берл лазар

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Злоумышленник с молотком и камнями напал на синагогу Сочи 29 мая во время занятий детского кружка, он задержан, дети и учителя не пострадали, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-служба главного раввина России Берла Лазара."Примерно в 15.45 29 мая неизвестный мужчина приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка. Неизвестный, несмотря на усилия сторожа, выломал калитку ударами молотка и пинками ноги, проник во двор, но, к счастью, не смог попасть в помещение, и находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали", - сказал представитель пресс-службы.Он отметил, что до приезда сотрудников правоохранительных органов нападавший закидал здание синагоги камнями."Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон", - добавил представитель пресс-службы.По его словам, злоумышленник был задержан, в случившемся разбираются работники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250409/arest-2010140646.html

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, россия, берл лазар