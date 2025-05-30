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Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул - РИА Новости, 30.05.2025
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16:09 30.05.2025 (обновлено: 17:15 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/nalogovaya-2020008108.html
Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул
Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул - РИА Новости, 30.05.2025
Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул
Налоговая служба Молдавии заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с бизнесменом и политиком Иланом Шором, решение... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:09:00+03:00
2025-05-30T17:15:00+03:00
молдавия
в мире
евгения гуцул
гагаузия
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Налоговая служба Молдавии заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с бизнесменом и политиком Иланом Шором, решение ведомства опубликовано в "Официальном вестнике"."Заблокировать активы главы Гагаузии Евгении Гуцул (один объект недвижимости в долевой собственности), заместителя начальника управления внешних связей региона Юрия Кузнецова (четыре объекта недвижимости), директора и основателя ассоциации "Евразия" Нелли Парутенко (два объекта недвижимости), лидера Ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа") Кирилла Гузуна и главы компании Media Resurse Думитру Китороагэ, владеющего телеканалами TV6 и Orhei TV (11 земельных участков в долевой собственности)", — говорится в документе.Решение приняли 30 мая, ссылаясь на закон о применении международных ограничительных мер. Его можно обжаловать в течение 30 дней.Обвиняемые находятся под санкциями Европейского союза.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением. Гуцул была избрана главой Гагаузии в мае 2023 года.️Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. При этом 12 мая его продлили до 13 июня. Сторона защиты опротестовала это решение.Как отметил адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
https://ria.ru/20250529/gutsul-2019845803.html
https://ria.ru/20250521/gutsul-2018311931.html
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молдавия, в мире, евгения гуцул, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, В мире, Евгения Гуцул, Гагаузия, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул

Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул и 4 лиц, связанных с Шором

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Налоговая служба Молдавии заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с бизнесменом и политиком Иланом Шором, решение ведомства опубликовано в "Официальном вестнике".
"Заблокировать активы главы Гагаузии Евгении Гуцул (один объект недвижимости в долевой собственности), заместителя начальника управления внешних связей региона Юрия Кузнецова (четыре объекта недвижимости), директора и основателя ассоциации "Евразия" Нелли Парутенко (два объекта недвижимости), лидера Ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа") Кирилла Гузуна и главы компании Media Resurse Думитру Китороагэ, владеющего телеканалами TV6 и Orhei TV (11 земельных участков в долевой собственности)", — говорится в документе.
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Решение приняли 30 мая, ссылаясь на закон о применении международных ограничительных мер. Его можно обжаловать в течение 30 дней.
Обвиняемые находятся под санкциями Европейского союза.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением. Гуцул была избрана главой Гагаузии в мае 2023 года.️
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Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. При этом 12 мая его продлили до 13 июня. Сторона защиты опротестовала это решение.
Как отметил адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.

Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
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МолдавияВ миреЕвгения ГуцулГагаузияЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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