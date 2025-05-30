https://ria.ru/20250530/nalogovaya-2020008108.html

Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул

Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул - РИА Новости, 30.05.2025

Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул

Налоговая служба Молдавии заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с бизнесменом и политиком Иланом Шором, решение... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:09:00+03:00

2025-05-30T16:09:00+03:00

2025-05-30T17:15:00+03:00

молдавия

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гагаузия

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КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Налоговая служба Молдавии заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с бизнесменом и политиком Иланом Шором, решение ведомства опубликовано в "Официальном вестнике"."Заблокировать активы главы Гагаузии Евгении Гуцул (один объект недвижимости в долевой собственности), заместителя начальника управления внешних связей региона Юрия Кузнецова (четыре объекта недвижимости), директора и основателя ассоциации "Евразия" Нелли Парутенко (два объекта недвижимости), лидера Ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа") Кирилла Гузуна и главы компании Media Resurse Думитру Китороагэ, владеющего телеканалами TV6 и Orhei TV (11 земельных участков в долевой собственности)", — говорится в документе.Решение приняли 30 мая, ссылаясь на закон о применении международных ограничительных мер. Его можно обжаловать в течение 30 дней.Обвиняемые находятся под санкциями Европейского союза.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением. Гуцул была избрана главой Гагаузии в мае 2023 года.️Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. При этом 12 мая его продлили до 13 июня. Сторона защиты опротестовала это решение.Как отметил адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.

https://ria.ru/20250529/gutsul-2019845803.html

https://ria.ru/20250521/gutsul-2018311931.html

https://ria.ru/20250529/gutsul-2019823055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, в мире, евгения гуцул, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул