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Жительницу ХМАО заподозрили в присвоении выплат участников СВО - РИА Новости, 30.05.2025
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15:25 30.05.2025 (обновлено: 15:32 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/mvd-2019994763.html
Жительницу ХМАО заподозрили в присвоении выплат участников СВО
Жительницу ХМАО заподозрили в присвоении выплат участников СВО - РИА Новости, 30.05.2025
Жительницу ХМАО заподозрили в присвоении выплат участников СВО
Жительница Нижневартовска (ХМАО) и ее соучастники фиктивно женили мужчин и убеждали их заключать контакты о прохождении военной службы, их выплаты присваивали... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:25:00+03:00
2025-05-30T15:32:00+03:00
происшествия
нижневартовск
россия
ханты-мансийский автономный округ
спецоперация
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Жительница Нижневартовска (ХМАО) и ее соучастники фиктивно женили мужчин и убеждали их заключать контакты о прохождении военной службы, их выплаты присваивали себе, в деле может проходить полицейский, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД. Как рассказали в ведомстве, в следственные органы Нижневартовска с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Силовики начали проверку и установили, что женщина, трое мужчин и "иные неустановленные лица" вступили в сговор и обманом похитили не менее 3,5 миллиона рублей у троих горожан. "Злоумышленники под предлогом оказания материальной помощи убедили потерпевших заключить контракты о прохождении военной службы и выписать им генеральные доверенности на право управления счетами, а также заключить фиктивные браки с подконтрольными им женщинами. В дальнейшем все полагающиеся выплаты они присвоили себе", – уточнили агентству в УМВД. Информация о причастности действующего сотрудника полиции Нижневартовска к этой противоправной схеме проверяется, отмечают в пресс-службе, при подтверждении вины сотрудника, его уволят и привлекут к ответственности. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
https://ria.ru/20250530/rieltor-2019919953.html
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нижневартовск
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происшествия, нижневартовск, россия, ханты-мансийский автономный округ, спецоперация
Происшествия, Нижневартовск, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Спецоперация
Жительницу ХМАО заподозрили в присвоении выплат участников СВО

МВД: жительница Нижневартовска отправляла мужчин на СВО и получала их деньги

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Жительница Нижневартовска (ХМАО) и ее соучастники фиктивно женили мужчин и убеждали их заключать контакты о прохождении военной службы, их выплаты присваивали себе, в деле может проходить полицейский, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД.
Как рассказали в ведомстве, в следственные органы Нижневартовска с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Силовики начали проверку и установили, что женщина, трое мужчин и "иные неустановленные лица" вступили в сговор и обманом похитили не менее 3,5 миллиона рублей у троих горожан.
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"Злоумышленники под предлогом оказания материальной помощи убедили потерпевших заключить контракты о прохождении военной службы и выписать им генеральные доверенности на право управления счетами, а также заключить фиктивные браки с подконтрольными им женщинами. В дальнейшем все полагающиеся выплаты они присвоили себе", – уточнили агентству в УМВД.
Информация о причастности действующего сотрудника полиции Нижневартовска к этой противоправной схеме проверяется, отмечают в пресс-службе, при подтверждении вины сотрудника, его уволят и привлекут к ответственности. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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ПроисшествияНижневартовскРоссияХанты-Мансийский автономный округСпецоперация
 
 
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