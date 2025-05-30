https://ria.ru/20250530/murashko-2019998110.html

Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет

Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет - РИА Новости, 30.05.2025

Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет

Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:36:00+03:00

2025-05-30T15:36:00+03:00

2025-05-30T15:36:00+03:00

общество

россия

михаил мурашко

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, рассказал о развитии детского здравоохранения. "Осмотры с целью репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет", - говорится в презентации министра, представленной на встрече со студентами. Такие новеллы содержатся в приказе Минздрава "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", он вступает в силу 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250219/minzdrav-2000420797.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мурашко, российский медицинский университет имени н. и. пирогова