https://ria.ru/20250530/murashko-2019998110.html
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет - РИА Новости, 30.05.2025
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет
Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:36:00+03:00
2025-05-30T15:36:00+03:00
2025-05-30T15:36:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, рассказал о развитии детского здравоохранения. "Осмотры с целью репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет", - говорится в презентации министра, представленной на встрече со студентами. Такие новеллы содержатся в приказе Минздрава "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", он вступает в силу 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250219/minzdrav-2000420797.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет
Мурашко: репродуктивное здоровье детей будут проверять в 6 лет и ежегодно с 13