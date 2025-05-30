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Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет - РИА Новости, 30.05.2025
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15:36 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/murashko-2019998110.html
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет - РИА Новости, 30.05.2025
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет
Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:36:00+03:00
2025-05-30T15:36:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, рассказал о развитии детского здравоохранения. "Осмотры с целью репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет", - говорится в презентации министра, представленной на встрече со студентами. Такие новеллы содержатся в приказе Минздрава "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", он вступает в силу 1 сентября 2025 года.
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общество, россия, михаил мурашко, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет

Мурашко: репродуктивное здоровье детей будут проверять в 6 лет и ежегодно с 13

© Фото предоставлено пресс-службой министерства здравоохранения Мурманской областиДетская поликлиника ЦРБ Североморска
Детская поликлиника ЦРБ Североморска - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой министерства здравоохранения Мурманской области
Детская поликлиника ЦРБ Североморска. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, рассказал о развитии детского здравоохранения.
«
"Осмотры с целью репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет", - говорится в презентации министра, представленной на встрече со студентами.
Такие новеллы содержатся в приказе Минздрава "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", он вступает в силу 1 сентября 2025 года.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоРоссийский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
 
 
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