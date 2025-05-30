Мурашко прокомментировал трагедию в Байкальске
Мурашко: формирование устоев могло профилактировать трагедию в Байкальске
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Формирование определённых поведенческих устоев могло профилактировать трагедию с 5 погибшими подростками в Байкальске, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева Минздрава России. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России, рассказал о развитии детского здравоохранения. В ходе лекции он затронул тему трагедии в Байкальске.
"Именно формирование определённых поведенческих устоев могло спокойно профилактировать данное событие, и, принимая решение по ответственности, в том числе уголовной ответственности по продаже алкогольных напитков для подростков - это нормальное абсолютно поведение государства и государственная политика, которая должна оберегать и защищать период детства и, соответственно, формирования личности", - сказал Мурашко.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых госпитализировали. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из раненых находится в реанимации Иркутской областной детской больницы в стабильно тяжелом состоянии.
СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, задержаны двое подозреваемых.
В городе 28, 29 и 30 мая объявлен траур, а 1 июня, в День защиты детей, отменены все развлекательные мероприятия.