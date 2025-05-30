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Мурашко прокомментировал трагедию в Байкальске - РИА Новости, 30.05.2025
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12:25 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/murashko-2019934467.html
Мурашко прокомментировал трагедию в Байкальске
Мурашко прокомментировал трагедию в Байкальске - РИА Новости, 30.05.2025
Мурашко прокомментировал трагедию в Байкальске
Формирование определённых поведенческих устоев могло профилактировать трагедию с 5 погибшими подростками в Байкальске, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:25:00+03:00
2025-05-30T12:25:00+03:00
байкальск
россия
михаил мурашко
следственный комитет россии (ск рф)
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
убийство подростков в байкальске
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Формирование определённых поведенческих устоев могло профилактировать трагедию с 5 погибшими подростками в Байкальске, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева Минздрава России. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России, рассказал о развитии детского здравоохранения. В ходе лекции он затронул тему трагедии в Байкальске. "Именно формирование определённых поведенческих устоев могло спокойно профилактировать данное событие, и, принимая решение по ответственности, в том числе уголовной ответственности по продаже алкогольных напитков для подростков - это нормальное абсолютно поведение государства и государственная политика, которая должна оберегать и защищать период детства и, соответственно, формирования личности", - сказал Мурашко. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых госпитализировали. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из раненых находится в реанимации Иркутской областной детской больницы в стабильно тяжелом состоянии. СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, задержаны двое подозреваемых. В городе 28, 29 и 30 мая объявлен траур, а 1 июня, в День защиты детей, отменены все развлекательные мероприятия.
https://ria.ru/20250528/bajkalsk-2019521070.html
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байкальск, россия, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), российский медицинский университет имени н. и. пирогова, убийство подростков в байкальске, происшествия
Байкальск, Россия, Михаил Мурашко, Следственный комитет России (СК РФ), Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Убийство подростков в Байкальске, Происшествия
Мурашко прокомментировал трагедию в Байкальске

Мурашко: формирование устоев могло профилактировать трагедию в Байкальске

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Формирование определённых поведенческих устоев могло профилактировать трагедию с 5 погибшими подростками в Байкальске, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева Минздрава России. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России, рассказал о развитии детского здравоохранения. В ходе лекции он затронул тему трагедии в Байкальске.
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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28 мая, 11:54
"Именно формирование определённых поведенческих устоев могло спокойно профилактировать данное событие, и, принимая решение по ответственности, в том числе уголовной ответственности по продаже алкогольных напитков для подростков - это нормальное абсолютно поведение государства и государственная политика, которая должна оберегать и защищать период детства и, соответственно, формирования личности", - сказал Мурашко.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых госпитализировали. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из раненых находится в реанимации Иркутской областной детской больницы в стабильно тяжелом состоянии.
СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, задержаны двое подозреваемых.
В городе 28, 29 и 30 мая объявлен траур, а 1 июня, в День защиты детей, отменены все развлекательные мероприятия.
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Одноклассник рассказал о подростке, обвиняемом в убийстве в Байкальске
28 мая, 11:52
 
БайкальскРоссияМихаил МурашкоСледственный комитет России (СК РФ)Российский медицинский университет имени Н. И. ПироговаУбийство подростков в БайкальскеПроисшествия
 
 
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