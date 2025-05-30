https://ria.ru/20250530/murashko-2019926767.html

Смертность детей в России снизилась более чем в два раза, заявил Мурашко

Смертность детей в России снизилась более чем в два раза, заявил Мурашко - РИА Новости, 30.05.2025

Смертность детей в России снизилась более чем в два раза, заявил Мурашко

Смертность детей до 17 лет за последнее десятилетие снизилась более чем в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:42:00+03:00

2025-05-30T11:42:00+03:00

2025-05-30T11:42:00+03:00

общество

россия

михаил мурашко

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Смертность детей до 17 лет за последнее десятилетие снизилась более чем в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева Минздрава России. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России, рассказал о развитии детского здравоохранения. "За последнее десятилетие более чем в два раза произошло снижение смертности детей в возрасте до 17 лет на 100 тысяч соответствующего возраста. И это касается практически всех возрастных категорий", - сказал Мурашко. Согласно презентации, представленной министром, младенческая смертность на 1000 родившихся живыми в 2012 составила 16,3 тысячи, а в январе-апреле 2025 года - 1,1 тысячи. Показатель за это время снизился на 57%. Также смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тысяч детей соответствующего возраста с 2012 года по 2025 год снизилась на 61,5%. "Младенческая смертность в городе и на селе - сокращение разницы между городом и селом в 5 раз", - говорится в презентации. Там отмечается, что детская смертность до 1 года на 1 тысячу родившихся живыми с 2012 по 2024 год снизилась на 53,5%, 1-4 года на 100 тысяч населения - на 42,4%, 5-9 лет на 100 тысяч населения - на 45,5%, 10-14 лет на 100 тысяч населения - на 26,7%, 15-17 лет на 100 тысяч населения - на 36,5%. "Возрастная структура детской смертности в 2024 г, до 1 года - 42%, 15-17 лет - 17%, 10-14 лет - 17%, 1-4 года - 13%, 5-9 лет - 11%", - отмечается в презентации.

https://ria.ru/20250130/rozhdaemost-1996486208.html

https://ria.ru/20250228/rossija-2002143283.html

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общество, россия, михаил мурашко, российский медицинский университет имени н. и. пирогова