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Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в офисном центре Москвы - РИА Новости, 30.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:10 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/moskva-2019939740.html
Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в офисном центре Москвы
Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в офисном центре Москвы - РИА Новости, 30.05.2025
Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в офисном центре Москвы
Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в офисно-деловом комплексе около станции метро "Воронцовская" на юго-западе Москвы по программе стимулирования... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:10:00+03:00
2025-05-30T13:10:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в офисно-деловом комплексе около станции метро "Воронцовская" на юго-западе Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Промышленные и офисные объекты, создаваемые при поддержке города способствуют росту деловой активности москвичей, предлагая не только комфортные рабочие пространства, но и полноценную многофункциональную инфраструктуру, доступную всем горожанам. В новом офисном комплексе площадью свыше 44 тысяч квадратных метров, который строится вблизи станции метро "Воронцовская" по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, будут организованы офисы-трансформеры, комнаты формата открытого пространства и коворкинг, который будет доступен как жителям окрестных домов, так и сотрудникам бизнес-центра", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что благодаря этому проекту более 1,5 тысячи жителей ЮЗАО смогут найти работу рядом с домом.Так, в обмен на создание места приложения труда город предоставил инвестору, которым выступает компания Level Group, льготу по плате за изменение вида размешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов.По словам директора по коммерческой недвижимости Level Group Александры Захаровой, Обручевский район считается "газовым сердцем" столицы. Тут сконцентрированы офисы нефтегазовых компаний, и сейчас локация становится одним из самых динамично развивающихся деловых кластеров столицы. Компания, как инвестор, видит огромный потенциал для развития этой локации и активно реализует планы по созданию здесь не просто бизнес-центра, а современной городской среды, которая объединит крупные компании, квалифицированные кадры, качественную торговую инфраструктуру и удобные сервисы для жителей близлежащих домов.Таким образом, на первых пяти этажах здания разместится торговая галерея, а с шестого этажа и выше будут оборудованы 123 офисных помещения.Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила почти все районы Москвы. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них - новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей. Это позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.
https://ria.ru/20250529/liksutov-2019663086.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в офисном центре Москвы

Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в Москве по городской программе

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППБолее 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в новом офисном центре Москвы
Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в новом офисном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в новом офисном центре Москвы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в офисно-деловом комплексе около станции метро "Воронцовская" на юго-западе Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Промышленные и офисные объекты, создаваемые при поддержке города способствуют росту деловой активности москвичей, предлагая не только комфортные рабочие пространства, но и полноценную многофункциональную инфраструктуру, доступную всем горожанам. В новом офисном комплексе площадью свыше 44 тысяч квадратных метров, который строится вблизи станции метро "Воронцовская" по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, будут организованы офисы-трансформеры, комнаты формата открытого пространства и коворкинг, который будет доступен как жителям окрестных домов, так и сотрудникам бизнес-центра", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Он отметил, что благодаря этому проекту более 1,5 тысячи жителей ЮЗАО смогут найти работу рядом с домом.
Так, в обмен на создание места приложения труда город предоставил инвестору, которым выступает компания Level Group, льготу по плате за изменение вида размешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов.
По словам директора по коммерческой недвижимости Level Group Александры Захаровой, Обручевский район считается "газовым сердцем" столицы. Тут сконцентрированы офисы нефтегазовых компаний, и сейчас локация становится одним из самых динамично развивающихся деловых кластеров столицы. Компания, как инвестор, видит огромный потенциал для развития этой локации и активно реализует планы по созданию здесь не просто бизнес-центра, а современной городской среды, которая объединит крупные компании, квалифицированные кадры, качественную торговую инфраструктуру и удобные сервисы для жителей близлежащих домов.
Таким образом, на первых пяти этажах здания разместится торговая галерея, а с шестого этажа и выше будут оборудованы 123 офисных помещения.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила почти все районы Москвы. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них - новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей. Это позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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