https://ria.ru/20250530/moskva-2019898881.html

Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину

Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину - РИА Новости, 30.05.2025

Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину

Более 30 детей, находящихся в России без взрослых, были возвращены из столицы на родину в 2024 году, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:21:00+03:00

2025-05-30T08:21:00+03:00

2025-05-30T08:21:00+03:00

общество

россия

москва

ольга ярославская

леонид калашников

снг

госдума рф

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 30 детей, находящихся в России без взрослых, были возвращены из столицы на родину в 2024 году, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Проблема касается именно безнадзорных несовершеннолетних, на депортацию которых государство тратит значительные ресурсы. Только за прошлый год Центром (временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей - ред.) было возвращено на родину 36 таких подростков", - рассказала Ярославская. Она отметила, что обратилась в Государственную Думу с инициативой о необходимости изменений в законодательстве, касающемся правил пересечения границы несовершеннолетними детьми из других государств, особенно стран СНГ. По итогам обращения депутат Госдумы Леонид Калашников организовал круглый стол с участием представителей МВД, УФСИН, ФТС, ФНС, а также федеральных уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. "Все участники поддержали необходимость изменений. Сегодня несовершеннолетние иностранцы могут пересекать границу без сопровождения взрослых или по доверенности с любым взрослым, что создает риски появления безнадзорных детей, нарушающих законы и попадающих в Центры временного содержания", - пояснила Ярославская. Омбудсмен добавила, что были высказаны опасения, как это скажется на тех детях, которые приезжают в Россию на обучение или лечение. "Я считаю, что такие случаи легко подтвердить документально, и они не должны попадать под ограничения", - подчеркнула Ярославская.

https://ria.ru/20240907/deti-1971336440.html

https://ria.ru/20240925/deti-1974677246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, москва, ольга ярославская, леонид калашников, снг, госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии)