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Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину - РИА Новости, 30.05.2025
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08:21 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/moskva-2019898881.html
Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину
Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину - РИА Новости, 30.05.2025
Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину
Более 30 детей, находящихся в России без взрослых, были возвращены из столицы на родину в 2024 году, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:21:00+03:00
2025-05-30T08:21:00+03:00
общество
россия
москва
ольга ярославская
леонид калашников
снг
госдума рф
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 30 детей, находящихся в России без взрослых, были возвращены из столицы на родину в 2024 году, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Проблема касается именно безнадзорных несовершеннолетних, на депортацию которых государство тратит значительные ресурсы. Только за прошлый год Центром (временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей - ред.) было возвращено на родину 36 таких подростков", - рассказала Ярославская. Она отметила, что обратилась в Государственную Думу с инициативой о необходимости изменений в законодательстве, касающемся правил пересечения границы несовершеннолетними детьми из других государств, особенно стран СНГ. По итогам обращения депутат Госдумы Леонид Калашников организовал круглый стол с участием представителей МВД, УФСИН, ФТС, ФНС, а также федеральных уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. "Все участники поддержали необходимость изменений. Сегодня несовершеннолетние иностранцы могут пересекать границу без сопровождения взрослых или по доверенности с любым взрослым, что создает риски появления безнадзорных детей, нарушающих законы и попадающих в Центры временного содержания", - пояснила Ярославская. Омбудсмен добавила, что были высказаны опасения, как это скажется на тех детях, которые приезжают в Россию на обучение или лечение. "Я считаю, что такие случаи легко подтвердить документально, и они не должны попадать под ограничения", - подчеркнула Ярославская.
https://ria.ru/20240907/deti-1971336440.html
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общество, россия, москва, ольга ярославская, леонид калашников, снг, госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Общество, Россия, Москва, Ольга Ярославская, Леонид Калашников, СНГ, Госдума РФ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину

Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину за год

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной миграционной службы (ФМС России)
Сотрудники Федеральной миграционной службы (ФМС России) - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники Федеральной миграционной службы (ФМС России) . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 30 детей, находящихся в России без взрослых, были возвращены из столицы на родину в 2024 году, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Проблема касается именно безнадзорных несовершеннолетних, на депортацию которых государство тратит значительные ресурсы. Только за прошлый год Центром (временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей - ред.) было возвращено на родину 36 таких подростков", - рассказала Ярославская.
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Она отметила, что обратилась в Государственную Думу с инициативой о необходимости изменений в законодательстве, касающемся правил пересечения границы несовершеннолетними детьми из других государств, особенно стран СНГ. По итогам обращения депутат Госдумы Леонид Калашников организовал круглый стол с участием представителей МВД, УФСИН, ФТС, ФНС, а также федеральных уполномоченных по правам человека и по правам ребенка.
"Все участники поддержали необходимость изменений. Сегодня несовершеннолетние иностранцы могут пересекать границу без сопровождения взрослых или по доверенности с любым взрослым, что создает риски появления безнадзорных детей, нарушающих законы и попадающих в Центры временного содержания", - пояснила Ярославская.
Омбудсмен добавила, что были высказаны опасения, как это скажется на тех детях, которые приезжают в Россию на обучение или лечение. "Я считаю, что такие случаи легко подтвердить документально, и они не должны попадать под ограничения", - подчеркнула Ярославская.
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ОбществоРоссияМоскваОльга ЯрославскаяЛеонид КалашниковСНГГосдума РФФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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