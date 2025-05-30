https://ria.ru/20250530/moskva-2019897738.html
Календарное лето в Москве начнется с комфортного тепла
Календарное лето в Москве начнется с комфортного тепла - РИА Новости, 30.05.2025
Календарное лето в Москве начнется с комфортного тепла
Календарное лето в Москве начнется с умеренного комфортного тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:51:00+03:00
2025-05-30T07:51:00+03:00
2025-05-30T07:51:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Календарное лето в Москве начнется с умеренного комфортного тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Календарное лето начнется с умеренного комфортного тепла. Июнь обещает быть нежарким - всего на 1-2 градуса выше климатической нормы с небольшим недобором осадков. В среднем по ночам плюс 10 - плюс 15, днем плюс 20 - плюс 25", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что купальный сезон начнется не раньше второй декады июня.
https://ria.ru/20250530/moskva-2019897257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Календарное лето в Москве начнется с комфортного тепла
Синоптик Тишковец: лето в Москве начнется с умеренного комфортного тепла