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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.05.2025
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07:42 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/moskva-2019897257.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.05.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:42:00+03:00
2025-05-30T07:42:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
день победы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, по которой будет скользить атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 23 - плюс 26, по области плюс 22 - плюс 27", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в пятницу показания барометров немного понизятся и составят 744 миллиметров ртутного столба. Будут умеренные магнитные бури.
https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html
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общество, москва, евгений тишковец, день победы
Общество, Москва, Евгений Тишковец, День Победы
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются дождь, гроза и до 26 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, по которой будет скользить атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 23 - плюс 26, по области плюс 22 - плюс 27", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в пятницу показания барометров немного понизятся и составят 744 миллиметров ртутного столба. Будут умеренные магнитные бури.
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