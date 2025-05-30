https://ria.ru/20250530/moskva-2019897257.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.05.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:42:00+03:00
2025-05-30T07:42:00+03:00
2025-05-30T07:42:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, по которой будет скользить атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 23 - плюс 26, по области плюс 22 - плюс 27", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в пятницу показания барометров немного понизятся и составят 744 миллиметров ртутного столба. Будут умеренные магнитные бури.
https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, день победы
Общество, Москва, Евгений Тишковец, День Победы
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются дождь, гроза и до 26 градусов тепла