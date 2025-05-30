https://ria.ru/20250530/moskva-2019897257.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.05.2025

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:42:00+03:00

2025-05-30T07:42:00+03:00

2025-05-30T07:42:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

день победы

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, по которой будет скользить атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 23 - плюс 26, по области плюс 22 - плюс 27", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в пятницу показания барометров немного понизятся и составят 744 миллиметров ртутного столба. Будут умеренные магнитные бури.

https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, день победы