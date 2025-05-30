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В МВД рассказали, какова роль заливщиков в мошеннических схемах - РИА Новости, 30.05.2025
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04:44 30.05.2025 (обновлено: 04:45 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/moshennichestvo-2019888016.html
В МВД рассказали, какова роль заливщиков в мошеннических схемах
В МВД рассказали, какова роль заливщиков в мошеннических схемах - РИА Новости, 30.05.2025
В МВД рассказали, какова роль заливщиков в мошеннических схемах
Заливщики - это те, кто предоставляет свои карты для дальнейшего перевода похищенных мошенниками средств на Украину, за это они могут быть привлечены как к... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T04:44:00+03:00
2025-05-30T04:45:00+03:00
украина
пособие по безработице
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заливщики - это те, кто предоставляет свои карты для дальнейшего перевода похищенных мошенниками средств на Украину, за это они могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Заливщики предоставляют свои карты для того чтобы переводить на Украину либо на счета, с которых будут сниматься деньги для дальнейшего теневого оборота", - говорится в материалах. В ведомстве пояснили, что "заливщиков" в основном вербуют через объявления о работе в мессенджерах. Их задача состоит в том, чтобы либо принять перевод (мошенники называют это "залив") на карту и сразу же отправить его по указанным реквизитам или снять наличные и уже через банкомат отправить. От каждого перевода заливщики оставляют себе процент, который зависит от суммы транзакции. "Заливщики" могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, а если злоумышленник ещё ребёнок, его ждет постановка на учёт в детскую комнату полиции.
https://ria.ru/20250529/shkolnik-2019702580.html
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украина, пособие по безработице, происшествия
Украина, Пособие по безработице, Происшествия
В МВД рассказали, какова роль заливщиков в мошеннических схемах

МВД: заливщиков могут привлечь к ответственности за перевод денег на Украину

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заливщики - это те, кто предоставляет свои карты для дальнейшего перевода похищенных мошенниками средств на Украину, за это они могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Заливщики предоставляют свои карты для того чтобы переводить на Украину либо на счета, с которых будут сниматься деньги для дальнейшего теневого оборота", - говорится в материалах.
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В ведомстве пояснили, что "заливщиков" в основном вербуют через объявления о работе в мессенджерах. Их задача состоит в том, чтобы либо принять перевод (мошенники называют это "залив") на карту и сразу же отправить его по указанным реквизитам или снять наличные и уже через банкомат отправить. От каждого перевода заливщики оставляют себе процент, который зависит от суммы транзакции.
"Заливщики" могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, а если злоумышленник ещё ребёнок, его ждет постановка на учёт в детскую комнату полиции.
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