https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020065931.html

Экс-премьер Молдавии назвал рост тарифов катастрофой

Экс-премьер Молдавии назвал рост тарифов катастрофой - РИА Новости, 30.05.2025

Экс-премьер Молдавии назвал рост тарифов катастрофой

Рост тарифов в Молдавии на коммунальные услуги является катастрофой для населения, действующие власти неспособны защитить граждан от энергетического кризиса,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:49:00+03:00

2025-05-30T19:49:00+03:00

2025-05-30T19:49:00+03:00

в мире

молдавия

василий тарлев

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978442480_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_288a183081c1e131903f1e0e7b56a6d1.jpg

КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Рост тарифов в Молдавии на коммунальные услуги является катастрофой для населения, действующие власти неспособны защитить граждан от энергетического кризиса, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. По словам политика, энергетический кризис и связанное с ним повышение тарифов на 65-75% стали прямым следствием неграмотной энергетической политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и привели к резкому росту бедности среди населения разрушение экономики Молдавии. "Сегодня молдавские семьи вынуждены работать дополнительно, брать кредиты просто для того, чтобы оплачивать счета за коммунальные услуги. Это не просто экономическая проблема - это социальная катастрофа", - заявил Тарлев. Экс-премьер отметил, что при его правлении в 2001-2008 годах ежегодный экономический рост составлял 6-9% что позволяло поддерживать доступные тарифы для населения. "Мы создавали рабочие места, развивали экономику, и люди могли достойно жить, не думая о том, как заплатить за свет, газ и тепло", - подчеркнул он. Тарлев призвал к немедленному пересмотру энергетической политики страны и переговорам о срочном снижении тарифов. "Люди не должны выбирать между едой и оплатой коммунальных услуг. Власть обязана защищать своих граждан, а не перекладывать на них бремя своих политических ошибок", - заявил лидер политик. По его словам, необходимо срочно разработать программу социальной поддержки в том числе наиболее уязвимых слоев населения и пересмотреть принципы тарифообразования. "Мы должны вернуться к политике, которая ставит во главу угла интересы молдавского народа, а не внешних кураторов", - добавил политик. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но не были эффективными. Несмотря на то, что средняя номинальная зарплата выросла с 9200 леев в 2021 году (около 490 долларов) до прогнозируемых 16 100 леев в 2025 году (около 860 долларов), высокая инфляция, достигавшая 28,74% в 2022 году и остававшаяся на уровне 8,8% в марте 2025 года, снижает реальную покупательную способность. Это усиливает финансовое давление на население, особенно в условиях, когда коммунальные платежи составляют значительную часть расходов.

https://ria.ru/20250530/prezident-2020058773.html

https://ria.ru/20250508/moldavija-2015783374.html

https://ria.ru/20250520/tarify-2017986723.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, василий тарлев, экономика