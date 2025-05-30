https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020063387.html

Организатора ЛГБТ*-парадов в Молдавии финансирует Запад, заявил депутат

Организатора ЛГБТ*-парадов в Молдавии финансирует Запад, заявил депутат - РИА Новости, 30.05.2025

Организатора ЛГБТ*-парадов в Молдавии финансирует Запад, заявил депутат

Организацию GenderDoc-M, которая проводит в Молдавии ЛГБТ*-парады, финансируют западные посольства и фонд миллионера Джорджа Сороса, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:26:00+03:00

2025-05-30T19:26:00+03:00

2025-05-30T19:42:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Организацию GenderDoc-M, которая проводит в Молдавии ЛГБТ*-парады, финансируют западные посольства и фонд миллионера Джорджа Сороса, заявил РИА Новости депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. "Понятное дело, что господа из GenderDoc-M, которые финансируются западными посольствами, фондом Сороса, заднюю не дадут. Они готовы идти на таран, до конца. И они, конечно же, проведут этот марш. И более того, на этом марше будут человек 100 представителей ЛГБТ* со всей Европы, из Молдовы будут то ли двое, то ли трое, да и те, наверное, депутаты правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), а все остальные - где-то 1000-1500 человек - это обычно полиция. И все это еще за счет молдавского бюджета", - сказал Цырдя.При этом политик отметил, что даже на его депутатский запрос полиция так и не дала четкого ответа, какая сумма идет из бюджета страны на охрану такого мероприятия. Цырдя обратил внимание на то, что проводятся эти парады в Международный день детей или День семьи. "Именно эти структуры первые начали использовать эти символические даты для их перекодировки, переосмысления, можно даже сказать обычного надругательства, как считают, к примеру, многие политологи и представители руководства Партии социалистов и не только. Более того, каждый раз практически там присутствовали представители западных посольств и нынешней партии власти. На эти марши выходили представители ПДС, министры", - подчеркнул он. Депутат отметил, что в этом году посольство Европейского Союза снова выставило радужные флаги на своем здании, а вот посольство США на сей раз воздержалось от таких демаршей. "Самое интересное, что сегодня, кроме партии ПДС, открыто это ЛГБТ*-движение в Молдове практически не поддерживает ни одна из парламентских партий или ни одна из крупных партий, которые могли бы пройти в парламент. А в парламент могут пройти, согласно опросам, Партия социалистов, блок "Альтернатива", "Наша партия" и, возможно, "Сердце Молдовы", - пояснил политик. Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России

https://ria.ru/20250517/moldavija-2017542035.html

https://ria.ru/20250515/kishinev-2017197332.html

https://ria.ru/20250402/dodon-2008829006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, россия, джордж сорос, ион чебан, наша партия, европа