https://ria.ru/20250530/moldavija-2020072650.html

Молдавский депутат обвинила власти в пропаганде ЛГБТ*-идеологии

Молдавский депутат обвинила власти в пропаганде ЛГБТ*-идеологии - РИА Новости, 30.05.2025

Молдавский депутат обвинила власти в пропаганде ЛГБТ*-идеологии

Молдавскому обществу пытаются навязать модель поведения, которая противоречит природе и здравому смыслу, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:21:00+03:00

2025-05-30T21:21:00+03:00

2025-05-30T21:21:00+03:00

кишинев

молдавия

россия

ион чебан

традиционные ценности

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Молдавскому обществу пытаются навязать модель поведения, которая противоречит природе и здравому смыслу, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Диана Караман в связи с проведением очередного парада ЛГБТ* в Кишиневе. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. "Партия коммунистов выступает категорически против публичной пропаганды ЛГБТ*-идеологии, особенно в форме так называемых "парадов гордости". Под прикрытием лозунгов о "толерантности" в общественное сознание навязываются модели поведения, противоречащие природе человека, здравому смыслу и традиционным моральным устоям. Человеческая жизнь возможна только благодаря союзу мужчины и женщины. Только в этом союзе рождаются дети, продолжается род, сохраняется народ. Все, что выходит за эти рамки, является противоестественным и в перспективе ведет к демографической катастрофе, утрате культурной и нравственной устойчивости общества", - сказала Караман. Депутат отметила, что каждый имеет право высказывать свое мнение. "Мы никому не лезем в личную жизнь, не оскорбляем людей по признаку их частной идентичности, не призываем к агрессии и не называем имен. Но мы имеем полное право не соглашаться с тем, чтобы под видом "прав меньшинств" нам агрессивно навязывали чуждую обществу идеологию", - пояснила политик. Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020065356.html

https://ria.ru/20250517/moldavija-2017542035.html

кишинев

молдавия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кишинев, молдавия, россия, ион чебан, традиционные ценности