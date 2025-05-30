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Молдавский депутат обвинила власти в пропаганде ЛГБТ*-идеологии - РИА Новости, 30.05.2025
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21:21 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/moldavija-2020072650.html
Молдавский депутат обвинила власти в пропаганде ЛГБТ*-идеологии
Молдавский депутат обвинила власти в пропаганде ЛГБТ*-идеологии - РИА Новости, 30.05.2025
Молдавский депутат обвинила власти в пропаганде ЛГБТ*-идеологии
Молдавскому обществу пытаются навязать модель поведения, которая противоречит природе и здравому смыслу, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:21:00+03:00
2025-05-30T21:21:00+03:00
кишинев
молдавия
россия
ион чебан
традиционные ценности
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Молдавскому обществу пытаются навязать модель поведения, которая противоречит природе и здравому смыслу, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Диана Караман в связи с проведением очередного парада ЛГБТ* в Кишиневе. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. "Партия коммунистов выступает категорически против публичной пропаганды ЛГБТ*-идеологии, особенно в форме так называемых "парадов гордости". Под прикрытием лозунгов о "толерантности" в общественное сознание навязываются модели поведения, противоречащие природе человека, здравому смыслу и традиционным моральным устоям. Человеческая жизнь возможна только благодаря союзу мужчины и женщины. Только в этом союзе рождаются дети, продолжается род, сохраняется народ. Все, что выходит за эти рамки, является противоестественным и в перспективе ведет к демографической катастрофе, утрате культурной и нравственной устойчивости общества", - сказала Караман. Депутат отметила, что каждый имеет право высказывать свое мнение. "Мы никому не лезем в личную жизнь, не оскорбляем людей по признаку их частной идентичности, не призываем к агрессии и не называем имен. Но мы имеем полное право не соглашаться с тем, чтобы под видом "прав меньшинств" нам агрессивно навязывали чуждую обществу идеологию", - пояснила политик. Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020065356.html
https://ria.ru/20250517/moldavija-2017542035.html
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кишинев, молдавия, россия, ион чебан, традиционные ценности
Кишинев, Молдавия, Россия, Ион Чебан, традиционные ценности
Молдавский депутат обвинила власти в пропаганде ЛГБТ*-идеологии

Депутат Караман: в Молдавии навязывают модель поведения, противоречащую природе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Молдавскому обществу пытаются навязать модель поведения, которая противоречит природе и здравому смыслу, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Диана Караман в связи с проведением очередного парада ЛГБТ* в Кишиневе.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В молдавской оппозиции заявили о травле защитников традиционных ценностей
Вчера, 19:45
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"Партия коммунистов выступает категорически против публичной пропаганды ЛГБТ*-идеологии, особенно в форме так называемых "парадов гордости". Под прикрытием лозунгов о "толерантности" в общественное сознание навязываются модели поведения, противоречащие природе человека, здравому смыслу и традиционным моральным устоям. Человеческая жизнь возможна только благодаря союзу мужчины и женщины. Только в этом союзе рождаются дети, продолжается род, сохраняется народ. Все, что выходит за эти рамки, является противоестественным и в перспективе ведет к демографической катастрофе, утрате культурной и нравственной устойчивости общества", - сказала Караман.
Депутат отметила, что каждый имеет право высказывать свое мнение. "Мы никому не лезем в личную жизнь, не оскорбляем людей по признаку их частной идентичности, не призываем к агрессии и не называем имен. Но мы имеем полное право не соглашаться с тем, чтобы под видом "прав меньшинств" нам агрессивно навязывали чуждую обществу идеологию", - пояснила политик.
Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе.
Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Шор обвинил Запад в популяризации ЛГБТ* в Молдавии
17 мая, 11:14
 
КишиневМолдавияРоссияИон Чебантрадиционные ценности
 
 
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