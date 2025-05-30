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В ДТП на МКАД погиб человек, четверо пострадали
В ДТП на МКАД погиб человек, четверо пострадали - РИА Новости, 30.05.2025
В ДТП на МКАД погиб человек, четверо пострадали
В столкновении двух машин на внутренней стороне 97-го километра МКАД погиб человек, четверо пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:04:00+03:00
2025-05-30T09:04:00+03:00
2025-05-30T09:04:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В столкновении двух машин на внутренней стороне 97-го километра МКАД погиб человек, четверо пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, на внутренней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали", - говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)