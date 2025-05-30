https://ria.ru/20250530/mishustin-2019963047.html
Минэнерго и Минфину утвердят критерии господдержки угольных компаний
Минэнерго и Минфину утвердят критерии господдержки угольных компаний - РИА Новости, 30.05.2025
Минэнерго и Минфину утвердят критерии господдержки угольных компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минфину до 5 июня утвердить критерии для решений по господдержке предприятий угольной отрасли, РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:40:00+03:00
2025-05-30T13:40:00+03:00
2025-05-30T13:40:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минфину до 5 июня утвердить критерии для решений по господдержке предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее Мишустин провел совещание по вопросам угольной отрасли и дал поручения по реализации дополнительных мер поддержки. "Совместно с Минэнерго Минфину предстоит в срок до 5 июня проработать и утвердить критерии, на основании которых будут приниматься решения о рассмотрении заявок о господдержке отраслевых компаний", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250530/pravitelstvo-2019961891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минэнерго и Минфину утвердят критерии господдержки угольных компаний
Минэнерго и Минфину до 5 июня утвердят критерии господдержки угольных компаний