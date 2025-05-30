https://ria.ru/20250530/mishustin-2019963047.html

Минэнерго и Минфину утвердят критерии господдержки угольных компаний

Минэнерго и Минфину утвердят критерии господдержки угольных компаний - РИА Новости, 30.05.2025

Минэнерго и Минфину утвердят критерии господдержки угольных компаний

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минфину до 5 июня утвердить критерии для решений по господдержке предприятий угольной отрасли, РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:40:00+03:00

2025-05-30T13:40:00+03:00

2025-05-30T13:40:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минфину до 5 июня утвердить критерии для решений по господдержке предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее Мишустин провел совещание по вопросам угольной отрасли и дал поручения по реализации дополнительных мер поддержки. "Совместно с Минэнерго Минфину предстоит в срок до 5 июня проработать и утвердить критерии, на основании которых будут приниматься решения о рассмотрении заявок о господдержке отраслевых компаний", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250530/pravitelstvo-2019961891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)