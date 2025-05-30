https://ria.ru/20250530/minzdrav-2020038127.html

Минздрав утвердил эскизы предупреждений для табачных изделий

Минздрав утвердил эскизы предупреждений для табачных изделий - РИА Новости, 30.05.2025

Минздрав утвердил эскизы предупреждений для табачных изделий

Минздрав утвердил четыре эскиза предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, следует из подписанного министром здравоохранения Михаилом... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:55:00+03:00

2025-05-30T17:55:00+03:00

2025-05-30T18:12:00+03:00

общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минздрав утвердил четыре эскиза предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, следует из подписанного министром здравоохранения Михаилом Мурашко приказа. "Приказываю: утвердить эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в приказе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. В приложение представлены эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, которые могут вести к развитию пародонтоза, онкозаболеваний, инфарктов, импотенции. Там также указан номер телефона консультативного центра помощи в отказе от табака, для россиян звонок будет бесплатным. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

https://ria.ru/20250519/tabak-2017850177.html

https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мурашко