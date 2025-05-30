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Минздрав утвердил эскизы предупреждений для табачных изделий - РИА Новости, 30.05.2025
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17:55 30.05.2025 (обновлено: 18:12 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/minzdrav-2020038127.html
Минздрав утвердил эскизы предупреждений для табачных изделий
Минздрав утвердил эскизы предупреждений для табачных изделий - РИА Новости, 30.05.2025
Минздрав утвердил эскизы предупреждений для табачных изделий
Минздрав утвердил четыре эскиза предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, следует из подписанного министром здравоохранения Михаилом... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:55:00+03:00
2025-05-30T18:12:00+03:00
общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минздрав утвердил четыре эскиза предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, следует из подписанного министром здравоохранения Михаилом Мурашко приказа. "Приказываю: утвердить эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в приказе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. В приложение представлены эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, которые могут вести к развитию пародонтоза, онкозаболеваний, инфарктов, импотенции. Там также указан номер телефона консультативного центра помощи в отказе от табака, для россиян звонок будет бесплатным. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
https://ria.ru/20250519/tabak-2017850177.html
https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html
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общество, михаил мурашко
Общество, Михаил Мурашко
Минздрав утвердил эскизы предупреждений для табачных изделий

Минздрав утвердил четыре эскиза изображений для некурительных табачных изделий

© Getty Images / Finn Bjurvoll HansenБездымный табачный продукт
Бездымный табачный продукт - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / Finn Bjurvoll Hansen
Бездымный табачный продукт. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минздрав утвердил четыре эскиза предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, следует из подписанного министром здравоохранения Михаилом Мурашко приказа.
"Приказываю: утвердить эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в приказе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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В приложение представлены эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, которые могут вести к развитию пародонтоза, онкозаболеваний, инфарктов, импотенции. Там также указан номер телефона консультативного центра помощи в отказе от табака, для россиян звонок будет бесплатным.
© Официальный интернет-портал правовой информацииПриказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.05.2025 № 287н "Об утверждении эскизов предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий"
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.05.2025 № 287н Об утверждении эскизов предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Официальный интернет-портал правовой информации
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.05.2025 № 287н "Об утверждении эскизов предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий"
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
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