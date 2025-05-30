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Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке - РИА Новости, 30.05.2025
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13:23 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/minzdrav-2019956592.html
Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке
Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке - РИА Новости, 30.05.2025
Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке
Министерство здравоохранения России окажет поддержку следствию в расследовании дела начальника отдела лекарственного департамента Минздрава, которого суд... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:23:00+03:00
2025-05-30T13:23:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения России окажет поддержку следствию в расследовании дела начальника отдела лекарственного департамента Минздрава, которого суд отправил под домашний арест из-за взятки, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в пятницу в пресс-службе Замоскворецкого суда сообщили РИА Новости, что инстанция отправила под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере Алексея Сазонова, начальника одного из отделов департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России. "Министерство находится в контакте с правоохранительными органами и окажет полную и всестороннюю поддержку следствию для установления всех обстоятельств дела", - сообщили в Минздраве. Как указано на сайте Минздрава, мужчина является начальником отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств.
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019817205.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке

Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке начальника отдела

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения России окажет поддержку следствию в расследовании дела начальника отдела лекарственного департамента Минздрава, которого суд отправил под домашний арест из-за взятки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в пятницу в пресс-службе Замоскворецкого суда сообщили РИА Новости, что инстанция отправила под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере Алексея Сазонова, начальника одного из отделов департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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29 мая, 16:55
"Министерство находится в контакте с правоохранительными органами и окажет полную и всестороннюю поддержку следствию для установления всех обстоятельств дела", - сообщили в Минздраве.
Как указано на сайте Минздрава, мужчина является начальником отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств.
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