https://ria.ru/20250530/minzdrav-2019956592.html

Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке

Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке - РИА Новости, 30.05.2025

Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке

Министерство здравоохранения России окажет поддержку следствию в расследовании дела начальника отдела лекарственного департамента Минздрава, которого суд... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:23:00+03:00

2025-05-30T13:23:00+03:00

2025-05-30T13:23:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения России окажет поддержку следствию в расследовании дела начальника отдела лекарственного департамента Минздрава, которого суд отправил под домашний арест из-за взятки, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в пятницу в пресс-службе Замоскворецкого суда сообщили РИА Новости, что инстанция отправила под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере Алексея Сазонова, начальника одного из отделов департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России. "Министерство находится в контакте с правоохранительными органами и окажет полную и всестороннюю поддержку следствию для установления всех обстоятельств дела", - сообщили в Минздраве. Как указано на сайте Минздрава, мужчина является начальником отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств.

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019817205.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия