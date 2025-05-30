https://ria.ru/20250530/minzdrav-2019956592.html
Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке
Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке - РИА Новости, 30.05.2025
Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке
Министерство здравоохранения России окажет поддержку следствию в расследовании дела начальника отдела лекарственного департамента Минздрава, которого суд... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:23:00+03:00
2025-05-30T13:23:00+03:00
2025-05-30T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения России окажет поддержку следствию в расследовании дела начальника отдела лекарственного департамента Минздрава, которого суд отправил под домашний арест из-за взятки, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в пятницу в пресс-службе Замоскворецкого суда сообщили РИА Новости, что инстанция отправила под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере Алексея Сазонова, начальника одного из отделов департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России. "Министерство находится в контакте с правоохранительными органами и окажет полную и всестороннюю поддержку следствию для установления всех обстоятельств дела", - сообщили в Минздраве. Как указано на сайте Минздрава, мужчина является начальником отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке
Минздрав окажет поддержку следствию по делу о взятке начальника отдела
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения России окажет поддержку следствию в расследовании дела начальника отдела лекарственного департамента Минздрава, которого суд отправил под домашний арест из-за взятки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в пятницу в пресс-службе Замоскворецкого суда сообщили РИА Новости, что инстанция отправила под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере Алексея Сазонова, начальника одного из отделов департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России
.
"Министерство находится в контакте с правоохранительными органами и окажет полную и всестороннюю поддержку следствию для установления всех обстоятельств дела", - сообщили в Минздраве.
Как указано на сайте Минздрава, мужчина является начальником отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств.