https://ria.ru/20250530/minoborony-2020054267.html

Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе

Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе - РИА Новости, 30.05.2025

Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе

Российские войска нанесли авиаудар четырьмя бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Комара Волновахского района, соответствующие кадры... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:49:00+03:00

2025-05-30T18:49:00+03:00

2025-05-30T19:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

волновахский район

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли авиаудар четырьмя бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Комара Волновахского района, соответствующие кадры опубликовало Минобороны.На кадрах показаны момент нанесения удара и взрывы.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Так, в прошлую субботу российская армия ударила ракетами по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз. На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

волновахский район

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волновахский район, дмитрий песков, вооруженные силы украины