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Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 30.05.2025 (обновлено: 19:13 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/minoborony-2020054267.html
Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе
Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе - РИА Новости, 30.05.2025
Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе
Российские войска нанесли авиаудар четырьмя бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Комара Волновахского района, соответствующие кадры... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:49:00+03:00
2025-05-30T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
волновахский район
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли авиаудар четырьмя бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Комара Волновахского района, соответствующие кадры опубликовало Минобороны.На кадрах показаны момент нанесения удара и взрывы.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Так, в прошлую субботу российская армия ударила ракетами по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз. На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
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волновахский район, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волновахский район, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по временному пункту ВСУ в Волновахском районе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500 на аэродроме
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли авиаудар четырьмя бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Комара Волновахского района, соответствующие кадры опубликовало Минобороны.
На кадрах показаны момент нанесения удара и взрывы.
Удар бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Комара Волновахского района
Удар бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Комара Волновахского района - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Удар бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Комара Волновахского района
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Так, в прошлую субботу российская армия ударила ракетами по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз. На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВолновахский районДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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