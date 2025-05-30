https://ria.ru/20250530/minoborony-2020054267.html
Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе
Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе - РИА Новости, 30.05.2025
Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе
Российские войска нанесли авиаудар четырьмя бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Комара Волновахского района, соответствующие кадры... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:49:00+03:00
2025-05-30T18:49:00+03:00
2025-05-30T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
волновахский район
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972341387_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_849b2524df4a41005a468beafa5dc559.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли авиаудар четырьмя бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Комара Волновахского района, соответствующие кадры опубликовало Минобороны.На кадрах показаны момент нанесения удара и взрывы.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Так, в прошлую субботу российская армия ударила ракетами по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз. На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
волновахский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972341387_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_558ef4f077383fdcd210a8ce05435082.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волновахский район, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волновахский район, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удар по пункту ВСУ в Волновахском районе
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по временному пункту ВСУ в Волновахском районе