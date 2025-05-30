https://ria.ru/20250530/ministr-2020075263.html

Глава минюста Чехии подал в отставку

Глава минюста Чехии подал в отставку - РИА Новости, 30.05.2025

Глава минюста Чехии подал в отставку

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в пятницу в отставку в связи с разгорающимся скандалом из-за получения его ведомством биткоинов на общую сумму около... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:50:00+03:00

2025-05-30T21:50:00+03:00

2025-05-30T21:50:00+03:00

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ПРАГА, 30 мая - РИА Новости. Министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в пятницу в отставку в связи с разгорающимся скандалом из-за получения его ведомством биткоинов на общую сумму около одного миллиарда крон (около 45 миллионов долларов) от осужденного наркоторговца, сообщило Чешское радио. "Глава минюста Блажек объявил о своей отставке из-за дела о получении биткоинов на сумму один миллиард крон от осужденного наркоторговца. При этом Блажек подчеркнул, что продолжает настаивать на чистоте сделки. Дело о пожертвовании криптовалюты расследует Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (НЦБОП) под надзором генпрокуратуры в городе Оломоуце (на востоке страны - ред.)", - говорится в сообщении. Блажек принял решение подать в отставку после разговора с премьером Петром Фиалой. По словам Блажека, он не хочет портить репутацию правительства и правящей коалиции. В свою очередь, премьер отметил заслуги Блажека в модернизации судебной системы в стране. Имя кандидата на место главы минюста Фиала намерен объявить в начале следующей недели. "Но у меня уже есть выбранный кандидат", - сказал Фиала журналистам. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан оценил решение Блажека уйти в отставку как единственно правильное. Доверие людей к государству и его политическим институтам нельзя продать даже за миллиард, подчеркнул Ракушан. Ранее осужденный за торговлю наркотиками, хищения и незаконное владение оружием Томаш Иржиковский по неизвестной причине пожертвовал министерству юстиции биткоины на общую сумму около одного миллиарда крон. Не исключено, что пожертвованная криптовалюта получена в результате преступной деятельности. Это подозрение сейчас расследует НЦБОП. "Сделка между министерством и Иржиковским была осуществлена при посредничестве адвоката осужденного, которого Блажек знает много лет", - отметило Чешское радио. По словам Блажека, за время своего пребывания на посту министра юстиции он неоднократно задавался вопросом, стоит ли ему оставаться на своем посту, учитывая медийный образ его персоны и его работы. В этом контексте Блажек при общении в пятницу с журналистами заявил, что хотел сделать как лучше, но получилось как всегда.

https://ria.ru/20250112/ssha-1993310819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, чешское радио