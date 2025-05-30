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В КНР по "Силе Сибири" поставили 100 миллиардов кубометров российского газа - РИА Новости, 30.05.2025
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12:22 30.05.2025 (обновлено: 13:15 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/miller-2019934132.html
В КНР по "Силе Сибири" поставили 100 миллиардов кубометров российского газа
В КНР по "Силе Сибири" поставили 100 миллиардов кубометров российского газа - РИА Новости, 30.05.2025
В КНР по "Силе Сибири" поставили 100 миллиардов кубометров российского газа
Первые 100 миллиардов кубометров газа из более чем 1 триллиона, предусмотренного контрактом, поставлены в Китай по "Силе Сибири", сообщил председатель правления РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:22:00+03:00
2025-05-30T13:15:00+03:00
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китай
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первые 100 миллиардов кубометров газа из более чем 1 триллиона, предусмотренного контрактом, поставлены в Китай по "Силе Сибири", сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в Telegram-канале компании.​"По газопроводу "Сила Сибири" в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного крупнейшим газовым контрактом за всю историю отрасли", – приводятся слова Миллера."Это только начало большого пути. Контракт действует до середины 2049 года. А в 2027 году начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – "дальневосточному", - добавил Миллер.Он отметил также, что партнерство "Газпрома" с Китаем основано на взаимном доверии и общем стремлении к развитию и процветанию."Как говорят наши китайские коллеги: чем дружба дольше, тем она крепче. Такие проекты, как "Сила Сибири" и "дальневосточный" маршрут, – это больше, чем поставки чистой энергии. Это прочная связь между нашими странами и народами, это взаимовыгодное сотрудничество на долгие-долгие годы вперед", – отметил Миллер.​Поставки газа в Китай из России по "Силе Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и компанией CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома".Суточные поставки по "Силе Сибири" ​1 декабря 2024 года – по просьбе китайских партнеров на месяц раньше изначального срока – были выведены на максимальный контрактный уровень 2025 года. И с этого момента было зафиксировано уже три новых исторических рекорда суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири".​Прирост трубопроводных поставок "Газпрома" по итогам прошлого года составил более 35% и обеспечил покрытие около четверти дополнительного спроса на газ в Китае.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016127743.html
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экономика, китай, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Сила Сибири — 2
В КНР по "Силе Сибири" поставили 100 миллиардов кубометров российского газа

Миллер: Россия поставила в Китай по "Силе Сибири" первые 100 млрд кубов газа

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГазопровод "Сила Сибири"
Газопровод Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Газопровод "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первые 100 миллиардов кубометров газа из более чем 1 триллиона, предусмотренного контрактом, поставлены в Китай по "Силе Сибири", сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в Telegram-канале компании.
​"По газопроводу "Сила Сибири" в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного крупнейшим газовым контрактом за всю историю отрасли", – приводятся слова Миллера.
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"Это только начало большого пути. Контракт действует до середины 2049 года. А в 2027 году начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – "дальневосточному", - добавил Миллер.
Он отметил также, что партнерство "Газпрома" с Китаем основано на взаимном доверии и общем стремлении к развитию и процветанию.
"Как говорят наши китайские коллеги: чем дружба дольше, тем она крепче. Такие проекты, как "Сила Сибири" и "дальневосточный" маршрут, – это больше, чем поставки чистой энергии. Это прочная связь между нашими странами и народами, это взаимовыгодное сотрудничество на долгие-долгие годы вперед", – отметил Миллер.
​Поставки газа в Китай из России по "Силе Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и компанией CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома".
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Суточные поставки по "Силе Сибири" ​1 декабря 2024 года – по просьбе китайских партнеров на месяц раньше изначального срока – были выведены на максимальный контрактный уровень 2025 года. И с этого момента было зафиксировано уже три новых исторических рекорда суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири".
​Прирост трубопроводных поставок "Газпрома" по итогам прошлого года составил более 35% и обеспечил покрытие около четверти дополнительного спроса на газ в Китае.
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