https://ria.ru/20250530/migranty-2019901306.html

СК возбудил дело против сотрудника РУДН о незаконной легализации мигрантов

СК возбудил дело против сотрудника РУДН о незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 30.05.2025

СК возбудил дело против сотрудника РУДН о незаконной легализации мигрантов

Уголовное дело возбуждено против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:42:00+03:00

2025-05-30T08:42:00+03:00

2025-05-30T09:06:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Следственными органами СК России по Пермскому краю в отношении 17 человек возбуждены и расследуются уголовные дела по пунктам "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой, с использованием служебного положения), части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения) и части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе)", - сказала Петренко.Установлено, что с 2021 по 2024 год директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и подчиненные ему сотрудники, а также сотрудники коммерческой организации с целью создания условий для незаконного нахождения на территории РФ иностранных граждан под видом оказания государственной услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ организовали устойчивое преступное сообщество.Отмечается, что сотрудники фирмы искали агентов, которые организовывали проведение экзамена в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях, а также лиц, осуществлявших тестирование иностранцев. Агенты, в свою очередь, находили иностранных граждан и лиц без гражданства с целью фальсификации их реального уровня необходимых знаний для выдачи им сертификатов, необходимых для получения патента (разрешения на работу), разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства России.Подчеркивается, что сфальсифицированные экзаменационные материалы вместе с денежными средствами и копиями документов людей направлялись из территориальных локальных центров через коммерческую организацию в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, сотрудники которого, достоверно зная о фальсификации, принимали решение о выдаче сертификатов."Члены преступного сообщества создали условия для незаконного нахождения на территории Российской Федерации не менее 200 иностранных граждан. 17 фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения. Двум организаторам преступного сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных фигурантов - мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества", - заключила Петренко.

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https://ria.ru/20250522/jakutsk-2018398098.html

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Расследование серии уголовных дел об организации незаконной миграции В Перми расследуют серию уголовных дел об организации незаконной миграции: в СК считают, что директор центра тестирования мигрантов РУДН и его подчиненные помогали сдавать экзамены на знание русского. Всего по делу проходят 17 фигурантов, из-за их "деятельности" разрешение на пребывание в России получили не менее 200 иностранцев. 2025-05-30T08:42 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), рудн, россия