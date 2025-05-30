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МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров - РИА Новости, 30.05.2025
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11:53 30.05.2025 (обновлено: 12:28 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html
МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров
МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров - РИА Новости, 30.05.2025
МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров
Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, как всегда, устраивает истерику, безуспешно пытаясь набить себе цену, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:53:00+03:00
2025-05-30T12:28:00+03:00
киев
стамбул
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, как всегда, устраивает истерику, безуспешно пытаясь набить себе цену, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.&quot;Это у них так всегда. Помните строчку из песни — &quot;не дам свое &quot;угу&quot; ни другу, ни врагу&quot;. Вот мне кажется, это какая-то такая логика, которой они, собственно, и руководствуются. Такая же истерика, такой неконструктивный шум они устроили и в тот раз (перед первым раундом переговоров. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Вот так и надо относиться к очередной волне информационного шума. Они под этот шум хотят опять себе что-нибудь выторговать, опять привлечь к себе внимание, опять набить себе цену, хотя каждый раз набивают себе шишки&quot;, — отметила она.Захарова подчеркнула, что российская позиция конструктивна и изложена на высшем уровне.Переговоры по УкраинеВ среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.Как позднее уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
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киев, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Киев, Стамбул, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров

МИД: Киев вновь устраивает истерику перед вторым раундом переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, как всегда, устраивает истерику, безуспешно пытаясь набить себе цену, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
«

"Это у них так всегда. Помните строчку из песни — "не дам свое "угу" ни другу, ни врагу". Вот мне кажется, это какая-то такая логика, которой они, собственно, и руководствуются. Такая же истерика, такой неконструктивный шум они устроили и в тот раз (перед первым раундом переговоров. — Прим. ред.). <...> Вот так и надо относиться к очередной волне информационного шума. Они под этот шум хотят опять себе что-нибудь выторговать, опять привлечь к себе внимание, опять набить себе цену, хотя каждый раз набивают себе шишки", — отметила она.

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27 мая, 08:00
Захарова подчеркнула, что российская позиция конструктивна и изложена на высшем уровне.

Переговоры по Украине

В среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.
Как позднее уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
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Вчера, 08:00
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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КиевСтамбулРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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