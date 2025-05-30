https://ria.ru/20250530/microsoft-2020040464.html

Российская "дочка" Microsoft подаст заявление о банкротстве

Российская "дочка" Microsoft подаст заявление о банкротстве - РИА Новости, 30.05.2025

Российская "дочка" Microsoft подаст заявление о банкротстве

Компания ООО "Майкрософт Рус", российское подразделение американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation, сообщила на "Федресурсе",... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:03:00+03:00

2025-05-30T18:03:00+03:00

2025-05-30T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Компания ООО "Майкрософт Рус", российское подразделение американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation, сообщила на "Федресурсе", что намерена обратиться в арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве. "Общество с ограниченной ответственностью "Майкрософт Рус" ... настоящим уведомляет всех заинтересованных лиц и сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании общества с ограниченной ответственностью "Майкрософт Рус" несостоятельным (банкротом)", - сказано в сообщении, опубликованном 30 мая. Кредитором в публикации должника указан Газпромбанк. При этом сумма неисполненных обязательств перед ним не уточняется. Арбитражный суд Москвы в апреле по иску Газпромбанка взыскал с ООО "Майкрософт Рус" более 943 тысяч долларов – около 887 тысяч долларов неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и проценты по день фактической оплаты по курсу ЦБ РФ. Изначально истец требовал взыскать с ответчика более 70 миллионов рублей неотработанного аванса по договору от 17 сентября 2021 года на оказание услуг поддержки Microsoft Unified Support и около 21 миллиона рублей процентов и проценты по день оплаты. Стоимость услуг поддержки за период с 13 сентября 2021 по 12 сентября 2022 года составляла более 1,6 миллиона долларов. Банк перечислил предоплату, но с 1 апреля 2022 года ответчик перестал предоставлять свои услуги, в связи с чем был заявлен иск о взыскании неотработанного аванса. Всего с 2022 года "дочка" Microsoft получила свыше 30 аналогичных исков от крупнейших российских компаний и организаций – "Северстали", "Аэрофлота", "Алросы", Банка России, "Мегафона", "Сургутнефтегаза" и других. Все они были удовлетворены. По итогам 2024 года чистая прибыль "Майкрософт Рус" выросла на 38,9%, до 174,114 миллиона рублей, а валовая прибыль снизилась на 21,4%, до 78,3 миллиона рублей. Выручка компании сократилась на 23,6%, до 161,6 миллиона рублей. Уточняется, что единственным покупателем в 2024 году стало зарубежное подразделение корпорации Microsoft - Microsoft Ireland Operations Limited, объем реализации услуг составил 161,607 миллиона рублей. В отчетности компании за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации российского юридического лица ООО "Майкрософт Рус", долгосрочные планы компании остаются неизменными. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html

https://ria.ru/20250508/gejts-2015890603.html

https://ria.ru/20250506/tekhnologii-2015182524.html

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