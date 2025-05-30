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Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры
Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры - РИА Новости, 30.05.2025
Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры
Появление национального мессенджера укрепит независимость и позволит конкурировать с зарубежными платформами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:40:00+03:00
2025-05-30T20:40:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Появление национального мессенджера укрепит независимость и позволит конкурировать с зарубежными платформами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры. "До недавнего времени в России не было собственного национального мессенджера. <...> Создание национального мессенджера поможет снизить уровень кибермошенничества, повысит безопасность и сделает использование цифровых сервисов более комфортным и защищенным для всех граждан", — рассказали в ведомстве. Законопроект предусматривает, что там будет цифровой ID, удостоверяющий личность. По своему желанию пользователь сможет использовать его как альтернативу привычному документу.Новая многофункциональная цифровая платформа объединит в себе мессенджер и сервисы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. Например, ее можно будет использовать вместо паспорта, чтобы подтвердить возраст. Соответствующие поправки внесены в Госдуму ко второму чтению. Оно пройдет 10 июня.
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общество, технологии, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры
Минцифры: появление национального мессенджера в России укрепит ее независимость