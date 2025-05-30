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Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры - РИА Новости, 30.05.2025
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20:40 30.05.2025 (обновлено: 21:07 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/messendzher-2020069611.html
Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры
Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры - РИА Новости, 30.05.2025
Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры
Появление национального мессенджера укрепит независимость и позволит конкурировать с зарубежными платформами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры. РИА Новости, 30.05.2025
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Появление национального мессенджера укрепит независимость и позволит конкурировать с зарубежными платформами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры. "До недавнего времени в России не было собственного национального мессенджера. &lt;...&gt; Создание национального мессенджера поможет снизить уровень кибермошенничества, повысит безопасность и сделает использование цифровых сервисов более комфортным и защищенным для всех граждан", — рассказали в ведомстве. Законопроект предусматривает, что там будет цифровой ID, удостоверяющий личность. По своему желанию пользователь сможет использовать его как альтернативу привычному документу.Новая многофункциональная цифровая платформа объединит в себе мессенджер и сервисы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. Например, ее можно будет использовать вместо паспорта, чтобы подтвердить возраст. Соответствующие поправки внесены в Госдуму ко второму чтению. Оно пройдет 10 июня.
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общество, технологии, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры

Минцифры: появление национального мессенджера в России укрепит ее независимость

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Появление национального мессенджера укрепит независимость и позволит конкурировать с зарубежными платформами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
"До недавнего времени в России не было собственного национального мессенджера. <...> Создание национального мессенджера поможет снизить уровень кибермошенничества, повысит безопасность и сделает использование цифровых сервисов более комфортным и защищенным для всех граждан", — рассказали в ведомстве.
Офис Минцифры - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Законопроект предусматривает, что там будет цифровой ID, удостоверяющий личность. По своему желанию пользователь сможет использовать его как альтернативу привычному документу.
Новая многофункциональная цифровая платформа объединит в себе мессенджер и сервисы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. Например, ее можно будет использовать вместо паспорта, чтобы подтвердить возраст. Соответствующие поправки внесены в Госдуму ко второму чтению. Оно пройдет 10 июня.
Путин о работе иностранных сервисов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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