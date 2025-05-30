https://ria.ru/20250530/messendzher-2020022332.html
В комитете Госдумы рассказали о национальном мессенджере
В комитете Госдумы рассказали о национальном мессенджере - РИА Новости, 30.05.2025
В комитете Госдумы рассказали о национальном мессенджере
Национальный мессенджер будет обязан зарегистрироваться в реестре российского ПО, о взломах и утечках не может быть и речи, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:58:00+03:00
2025-05-30T16:58:00+03:00
2025-05-30T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Национальный мессенджер будет обязан зарегистрироваться в реестре российского ПО, о взломах и утечках не может быть и речи, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский в эфире телеканала Россия 24."Национальный мессенджер обязан будет зарегистрироваться в реестре российского программного обеспечения, требования к обеспечению его безопасности установлены самые высокие. Здесь с точки зрения возможных взломов и утечек не может быть и речи", - сказал он.
https://ria.ru/20250511/gosduma-2016287592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, технологии, россия
Госдума РФ, Технологии, Россия
В комитете Госдумы рассказали о национальном мессенджере
Национальный мессенджер зарегистрируют в реестре российского ПО