https://ria.ru/20250530/messendzher-2020022332.html

В комитете Госдумы рассказали о национальном мессенджере

В комитете Госдумы рассказали о национальном мессенджере - РИА Новости, 30.05.2025

В комитете Госдумы рассказали о национальном мессенджере

Национальный мессенджер будет обязан зарегистрироваться в реестре российского ПО, о взломах и утечках не может быть и речи, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:58:00+03:00

2025-05-30T16:58:00+03:00

2025-05-30T17:06:00+03:00

госдума рф

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_0:124:2419:1485_1920x0_80_0_0_51ead396e887b4909412d9f6f75d01ad.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Национальный мессенджер будет обязан зарегистрироваться в реестре российского ПО, о взломах и утечках не может быть и речи, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский в эфире телеканала Россия 24."Национальный мессенджер обязан будет зарегистрироваться в реестре российского программного обеспечения, требования к обеспечению его безопасности установлены самые высокие. Здесь с точки зрения возможных взломов и утечек не может быть и речи", - сказал он.

https://ria.ru/20250511/gosduma-2016287592.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, технологии, россия