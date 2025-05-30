https://ria.ru/20250530/medvedev-2019933632.html

Зеленский хочет продолжать воровство военного бюджета, заявил Медведев

Зеленский хочет продолжать воровство военного бюджета, заявил Медведев - РИА Новости, 30.05.2025

Зеленский хочет продолжать воровство военного бюджета, заявил Медведев

Владимир Зеленский рассчитывает получить право на продолжение воровства военного бюджета, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:19:00+03:00

2025-05-30T12:19:00+03:00

2025-05-30T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский рассчитывает получить право на продолжение воровства военного бюджета, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале написал, что Зеленский ищет прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, поскольку это будет означать его мощную легитимацию за счёт авторитета российского и американского лидеров. "Но есть и иные, сопутствующие задачи… Получить право на продолжение воровства военного бюджета. Известно, что тля имеет не только врагов, но и покровителей. Хорошо известен ее симбиоз с муравьями (макроны, мерцы, стармеры (президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер - прим.) и иные перепончатокрылые). Они защищают ("пасут") тлю, получая от неё взамен падь - выделения, содержащие кокаин", - добавил Медведев.

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Варвара Скокшина

россия, сша, франция, дмитрий медведев, владимир зеленский, владимир путин, в мире