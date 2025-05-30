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Зеленский хочет продолжать воровство военного бюджета, заявил Медведев - РИА Новости, 30.05.2025
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12:19 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/medvedev-2019933632.html
Зеленский хочет продолжать воровство военного бюджета, заявил Медведев
Зеленский хочет продолжать воровство военного бюджета, заявил Медведев - РИА Новости, 30.05.2025
Зеленский хочет продолжать воровство военного бюджета, заявил Медведев
Владимир Зеленский рассчитывает получить право на продолжение воровства военного бюджета, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский рассчитывает получить право на продолжение воровства военного бюджета, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале написал, что Зеленский ищет прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, поскольку это будет означать его мощную легитимацию за счёт авторитета российского и американского лидеров. "Но есть и иные, сопутствующие задачи… Получить право на продолжение воровства военного бюджета. Известно, что тля имеет не только врагов, но и покровителей. Хорошо известен ее симбиоз с муравьями (макроны, мерцы, стармеры (президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер - прим.) и иные перепончатокрылые). Они защищают ("пасут") тлю, получая от неё взамен падь - выделения, содержащие кокаин", - добавил Медведев.
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Россия, США, Франция, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Зеленский хочет продолжать воровство военного бюджета, заявил Медведев

Медведев: Зеленский хочет получить право на воровство военного бюджета

© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele ContiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele Contini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский рассчитывает получить право на продолжение воровства военного бюджета, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале написал, что Зеленский ищет прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, поскольку это будет означать его мощную легитимацию за счёт авторитета российского и американского лидеров.
"Но есть и иные, сопутствующие задачи… Получить право на продолжение воровства военного бюджета. Известно, что тля имеет не только врагов, но и покровителей. Хорошо известен ее симбиоз с муравьями (макроны, мерцы, стармеры (президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер - прим.) и иные перепончатокрылые). Они защищают ("пасут") тлю, получая от неё взамен падь - выделения, содержащие кокаин", - добавил Медведев.
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