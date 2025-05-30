https://ria.ru/20250530/medvdev-2019930578.html
Медведев объяснил желание Зеленского провести встречу с Путиным
Медведев объяснил желание Зеленского провести встречу с Путиным - РИА Новости, 30.05.2025
Медведев объяснил желание Зеленского провести встречу с Путиным
Желание Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом обусловлено задачей отсрочить выборы на... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:02:00+03:00
2025-05-30T12:02:00+03:00
2025-05-30T12:23:00+03:00
украина
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Желание Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом обусловлено задачей отсрочить выборы на Украине, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале Медведев заявил, что Зеленский ищет прямых переговоров с президентами РФ и США, желая легитимизироваться за счет их авторитета."Но есть и иные, сопутствующие задачи... Отсрочить выборы: "Видите, даже они со мной общаются, причем невзирая на нашу Конституцию, значит, мои полномочия признают и старшие опасные дяди!" - считает Медведев.Зеленский хочет показать, что он вправе подписывать и документы по итогам военных событий, подчеркнул он."Закрепить фактом встречи мысль о том, что даже ничтожная тля вправе подписывать бумаги по итогам военных событий", - подчеркнул Медведев.Он добавил, что Зеленский ищет переговоров с президентами России и США, чтобы показать националистическим элитам в Киеве, что сейчас "не время менять коней на переправе"."Дать сигнал своим националистическим элитам: не время менять коней на переправе (не время бороться с тлей). Тем более тля наладила особые отношение (мирмекофилию) с европейцами", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский
Украина, В мире, Владимир Зеленский
Медведев объяснил желание Зеленского провести встречу с Путиным
Медведев: Зеленский, говоря о встрече с Путиным, пытается отсрочить выборы