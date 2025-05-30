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Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае - РИА Новости, 30.05.2025
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Твой бизнес
 
13:38 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/med-2019962696.html
Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае
Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае - РИА Новости, 30.05.2025
Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае
В Алтайском крае объемы выпуска товарного меда по итогам прошлого года выросли на 12%, было произведено 5465 тонн этого продукта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:38:00+03:00
2025-05-30T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Алтайском крае объемы выпуска товарного меда по итогам прошлого года выросли на 12%, было произведено 5465 тонн этого продукта, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор края Виктор Томенко, алтайский мед и продукты пчеловодства являются узнаваемым брендом не только на территории страны, но и далеко за ее пределами. Регион на протяжении длительного времени организует поставки меда таким странам, как Казахстан, Монголия и Китай. Производство товарного меда выросло благодаря системной господдержке фермерских хозяйств и пчеловодов. Развитию отрасли также способствуют региональные власти, они помогают в продвижении продукции на выставках, ярмарках и конкурсах. По словам Томенко, этой зимой с победой в одной из номинаций международного конкурса меда ApiGlobal 2025 домой вернулся житель края, который занимается производством меда в Солтонском районе. А в конкурсе "Лучший мед России" лидерами стали два хозяйства того же упомянутого района и еще одно из Красногорского района.
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, мед
Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае

Объемы выпуска товарного меда выросли на 12% за прошлый год в Алтайском крае

© Depositphotos.com / TkemotМед
Мед - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Depositphotos.com / Tkemot
Мед. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Алтайском крае объемы выпуска товарного меда по итогам прошлого года выросли на 12%, было произведено 5465 тонн этого продукта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отметил губернатор края Виктор Томенко, алтайский мед и продукты пчеловодства являются узнаваемым брендом не только на территории страны, но и далеко за ее пределами.
Регион на протяжении длительного времени организует поставки меда таким странам, как Казахстан, Монголия и Китай.
Производство товарного меда выросло благодаря системной господдержке фермерских хозяйств и пчеловодов. Развитию отрасли также способствуют региональные власти, они помогают в продвижении продукции на выставках, ярмарках и конкурсах.
По словам Томенко, этой зимой с победой в одной из номинаций международного конкурса меда ApiGlobal 2025 домой вернулся житель края, который занимается производством меда в Солтонском районе. А в конкурсе "Лучший мед России" лидерами стали два хозяйства того же упомянутого района и еще одно из Красногорского района.
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