https://ria.ru/20250530/med-2019962696.html

Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае

Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае - РИА Новости, 30.05.2025

Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае

В Алтайском крае объемы выпуска товарного меда по итогам прошлого года выросли на 12%, было произведено 5465 тонн этого продукта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:38:00+03:00

2025-05-30T13:38:00+03:00

2025-05-30T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Алтайском крае объемы выпуска товарного меда по итогам прошлого года выросли на 12%, было произведено 5465 тонн этого продукта, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор края Виктор Томенко, алтайский мед и продукты пчеловодства являются узнаваемым брендом не только на территории страны, но и далеко за ее пределами. Регион на протяжении длительного времени организует поставки меда таким странам, как Казахстан, Монголия и Китай. Производство товарного меда выросло благодаря системной господдержке фермерских хозяйств и пчеловодов. Развитию отрасли также способствуют региональные власти, они помогают в продвижении продукции на выставках, ярмарках и конкурсах. По словам Томенко, этой зимой с победой в одной из номинаций международного конкурса меда ApiGlobal 2025 домой вернулся житель края, который занимается производством меда в Солтонском районе. А в конкурсе "Лучший мед России" лидерами стали два хозяйства того же упомянутого района и еще одно из Красногорского района.

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