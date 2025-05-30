https://ria.ru/20250530/med-2019962696.html
Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае
Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае - РИА Новости, 30.05.2025
Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае
В Алтайском крае объемы выпуска товарного меда по итогам прошлого года выросли на 12%, было произведено 5465 тонн этого продукта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:38:00+03:00
2025-05-30T13:38:00+03:00
2025-05-30T13:38:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
алтайский край
мед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575239408_0:1:3500:1970_1920x0_80_0_0_fb938f07357b65ba7c24febc9dfce164.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Алтайском крае объемы выпуска товарного меда по итогам прошлого года выросли на 12%, было произведено 5465 тонн этого продукта, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор края Виктор Томенко, алтайский мед и продукты пчеловодства являются узнаваемым брендом не только на территории страны, но и далеко за ее пределами. Регион на протяжении длительного времени организует поставки меда таким странам, как Казахстан, Монголия и Китай. Производство товарного меда выросло благодаря системной господдержке фермерских хозяйств и пчеловодов. Развитию отрасли также способствуют региональные власти, они помогают в продвижении продукции на выставках, ярмарках и конкурсах. По словам Томенко, этой зимой с победой в одной из номинаций международного конкурса меда ApiGlobal 2025 домой вернулся житель края, который занимается производством меда в Солтонском районе. А в конкурсе "Лучший мед России" лидерами стали два хозяйства того же упомянутого района и еще одно из Красногорского района.
https://ria.ru/20250527/natsproekty-2019290630.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575239408_210:0:2838:1971_1920x0_80_0_0_758816747d67f87f577bed33f3711c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, мед
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, мед
Объемы выпуска товарного меда увеличились на 12% в Алтайском крае
Объемы выпуска товарного меда выросли на 12% за прошлый год в Алтайском крае
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Алтайском крае объемы выпуска товарного меда по итогам прошлого года выросли на 12%, было произведено 5465 тонн этого продукта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отметил губернатор края Виктор Томенко, алтайский мед и продукты пчеловодства являются узнаваемым брендом не только на территории страны, но и далеко за ее пределами.
Регион на протяжении длительного времени организует поставки меда таким странам, как Казахстан, Монголия и Китай.
Производство товарного меда выросло благодаря системной господдержке фермерских хозяйств и пчеловодов. Развитию отрасли также способствуют региональные власти, они помогают в продвижении продукции на выставках, ярмарках и конкурсах.
По словам Томенко, этой зимой с победой в одной из номинаций международного конкурса меда ApiGlobal 2025 домой вернулся житель края, который занимается производством меда в Солтонском районе. А в конкурсе "Лучший мед России" лидерами стали два хозяйства того же упомянутого района и еще одно из Красногорского района.