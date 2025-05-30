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МЧС планирует привести в порядок все убежища - РИА Новости, 30.05.2025
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09:08 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/mchs-2019903965.html
МЧС планирует привести в порядок все убежища
МЧС планирует привести в порядок все убежища - РИА Новости, 30.05.2025
МЧС планирует привести в порядок все убежища
МЧС России планирует привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны, прежде всего, ранее построенные убежища и укрытия; на эти цели... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:08:00+03:00
2025-05-30T09:08:00+03:00
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство финансов рф (минфин россии)
безопасность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. МЧС России планирует привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны, прежде всего, ранее построенные убежища и укрытия; на эти цели может понадобиться порядка 155 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава министерства Александр Куренков. "На мой взгляд, нужно выстраивать систему гражданской обороны, она должна максимально защитить население РФ. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране", - сказал министр. Ранее сообщалось, что в 2014 году в России завершилась инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Позднее началась комплексная инвентаризация всех подземных помещений, в том числе расположенных в торговых и развлекательных центрах. При этом инвентаризации подлежали все заглубленные помещения, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Проверялись также транспортные сооружения городской инфраструктуры (метро, автомобильные и железнодорожные подземные тоннели, подземные переходы) и естественные укрытия: пещеры и горные выработки. Работа выполнялась в рамках государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". Ее главная цель - минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство финансов рф (минфин россии), безопасность
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство финансов РФ (Минфин России), Безопасность
МЧС планирует привести в порядок все убежища

МЧС планирует привести в порядок все убежища, на это потребуется 155 млрд рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. МЧС России планирует привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны, прежде всего, ранее построенные убежища и укрытия; на эти цели может понадобиться порядка 155 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава министерства Александр Куренков.
«
"На мой взгляд, нужно выстраивать систему гражданской обороны, она должна максимально защитить население РФ. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что в 2014 году в России завершилась инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Позднее началась комплексная инвентаризация всех подземных помещений, в том числе расположенных в торговых и развлекательных центрах. При этом инвентаризации подлежали все заглубленные помещения, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Проверялись также транспортные сооружения городской инфраструктуры (метро, автомобильные и железнодорожные подземные тоннели, подземные переходы) и естественные укрытия: пещеры и горные выработки.
Работа выполнялась в рамках государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". Ее главная цель - минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.
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РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство финансов РФ (Минфин России)Безопасность
 
 
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