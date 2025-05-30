https://ria.ru/20250530/mchs-2019903965.html

МЧС планирует привести в порядок все убежища

МЧС планирует привести в порядок все убежища - РИА Новости, 30.05.2025

МЧС планирует привести в порядок все убежища

МЧС России планирует привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны, прежде всего, ранее построенные убежища и укрытия; на эти цели... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:08:00+03:00

2025-05-30T09:08:00+03:00

2025-05-30T09:08:00+03:00

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство финансов рф (минфин россии)

безопасность

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. МЧС России планирует привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны, прежде всего, ранее построенные убежища и укрытия; на эти цели может понадобиться порядка 155 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава министерства Александр Куренков. "На мой взгляд, нужно выстраивать систему гражданской обороны, она должна максимально защитить население РФ. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране", - сказал министр. Ранее сообщалось, что в 2014 году в России завершилась инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Позднее началась комплексная инвентаризация всех подземных помещений, в том числе расположенных в торговых и развлекательных центрах. При этом инвентаризации подлежали все заглубленные помещения, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Проверялись также транспортные сооружения городской инфраструктуры (метро, автомобильные и железнодорожные подземные тоннели, подземные переходы) и естественные укрытия: пещеры и горные выработки. Работа выполнялась в рамках государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". Ее главная цель - минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

https://ria.ru/20250228/lipetsk-2002171046.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство финансов рф (минфин россии), безопасность