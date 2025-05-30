Рейтинг@Mail.ru
"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 30.05.2025 (обновлено: 11:12 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/mcdonalds-2019904488.html
"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России
"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России - РИА Новости, 30.05.2025
"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России
Возвращение McDonald's на российский рынок дорого обойдется компании, заявил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров в интервью РБК. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:13:00+03:00
2025-05-30T11:12:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
mcdonald's corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
рбк (медиагруппа)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794173655_0:62:2160:1277_1920x0_80_0_0_4c3870b6d3ab6b0cc55cdea0ce4ffa99.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Возвращение McDonald's на российский рынок дорого обойдется компании, заявил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров в интервью РБК.&quot;У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у &quot;Вкусно — и точка&quot; очень хорошие. Поэтому чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком&quot;, — рассказал Гончаров.Руководитель "Теремка" отметил, что сейчас российская сеть "Вкусно — и точка" работает хорошо, но в случае ухудшения качества американская компания должна будет вернуться в Россию. Гончаров предположил, что в такой ситуации российский потребитель будет рад возвращению McDonald's.Глава государства Владимир Путин 26 мая пообещал руководству "Вкусно — и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию.Предприятие подало заявку на регистрацию товарного знака "Макдоналдс" в декабре 2024 года, Роспатент опубликовал ее в 2025 году, в апреле было принято решение о рассмотрении запроса.
https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019746791.html
https://ria.ru/20250527/putin-2019381498.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794173655_0:0:2120:1589_1920x0_80_0_0_fac0f781b352e4dc58bc5307c0bae479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), рбк (медиагруппа), общество
Экономика, Россия, Владимир Путин, McDonald's Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), РБК (медиагруппа), Общество
"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России

Глава "Теремка" Гончаров: возвращение McDonald's в Россию будет дорогостоящим

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДемонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Возвращение McDonald's на российский рынок дорого обойдется компании, заявил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров в интервью РБК.
«

"У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у "Вкусно — и точка" очень хорошие. Поэтому чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком", — рассказал Гончаров.

Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Потихоньку готовятся". СМИ раскрыли эффект от антироссийский санкций
Вчера, 12:33
Руководитель "Теремка" отметил, что сейчас российская сеть "Вкусно — и точка" работает хорошо, но в случае ухудшения качества американская компания должна будет вернуться в Россию. Гончаров предположил, что в такой ситуации российский потребитель будет рад возвращению McDonald's.
Глава государства Владимир Путин 26 мая пообещал руководству "Вкусно — и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию.
Предприятие подало заявку на регистрацию товарного знака "Макдоналдс" в декабре 2024 года, Роспатент опубликовал ее в 2025 году, в апреле было принято решение о рассмотрении запроса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Слова Путина о западных компаниях вызвали бурную реакцию во Франции
27 мая, 16:54
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинMcDonald's CorporationФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)РБК (медиагруппа)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала