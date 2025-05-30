https://ria.ru/20250530/mcdonalds-2019904488.html

"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России

"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России - РИА Новости, 30.05.2025

"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России

Возвращение McDonald's на российский рынок дорого обойдется компании, заявил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров в интервью РБК. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:13:00+03:00

2025-05-30T09:13:00+03:00

2025-05-30T11:12:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

mcdonald's corporation

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

рбк (медиагруппа)

общество

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Возвращение McDonald's на российский рынок дорого обойдется компании, заявил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров в интервью РБК."У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у "Вкусно — и точка" очень хорошие. Поэтому чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком", — рассказал Гончаров.Руководитель "Теремка" отметил, что сейчас российская сеть "Вкусно — и точка" работает хорошо, но в случае ухудшения качества американская компания должна будет вернуться в Россию. Гончаров предположил, что в такой ситуации российский потребитель будет рад возвращению McDonald's.Глава государства Владимир Путин 26 мая пообещал руководству "Вкусно — и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию.Предприятие подало заявку на регистрацию товарного знака "Макдоналдс" в декабре 2024 года, Роспатент опубликовал ее в 2025 году, в апреле было принято решение о рассмотрении запроса.

https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019746791.html

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экономика, россия, владимир путин, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), рбк (медиагруппа), общество