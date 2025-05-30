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"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России
"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России - РИА Новости, 30.05.2025
"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России
Возвращение McDonald's на российский рынок дорого обойдется компании, заявил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров в интервью РБК. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:13:00+03:00
2025-05-30T09:13:00+03:00
2025-05-30T11:12:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Возвращение McDonald's на российский рынок дорого обойдется компании, заявил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров в интервью РБК."У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у "Вкусно — и точка" очень хорошие. Поэтому чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком", — рассказал Гончаров.Руководитель "Теремка" отметил, что сейчас российская сеть "Вкусно — и точка" работает хорошо, но в случае ухудшения качества американская компания должна будет вернуться в Россию. Гончаров предположил, что в такой ситуации российский потребитель будет рад возвращению McDonald's.Глава государства Владимир Путин 26 мая пообещал руководству "Вкусно — и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию.Предприятие подало заявку на регистрацию товарного знака "Макдоналдс" в декабре 2024 года, Роспатент опубликовал ее в 2025 году, в апреле было принято решение о рассмотрении запроса.
https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019746791.html
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экономика, россия, владимир путин, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), рбк (медиагруппа), общество
Экономика, Россия, Владимир Путин, McDonald's Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), РБК (медиагруппа), Общество
"Будет шоком". Глава "Теремка" рассказал, что ждет McDonald's в России
Глава "Теремка" Гончаров: возвращение McDonald's в Россию будет дорогостоящим