https://ria.ru/20250530/matushkin-2019912428.html

Матушкин: тамбовские депутаты поздравили воспитанников Дома ребенка

Матушкин: тамбовские депутаты поздравили воспитанников Дома ребенка - РИА Новости, 30.05.2025

Матушкин: тамбовские депутаты поздравили воспитанников Дома ребенка

По поручению председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина депутаты регионального парламента поздравили воспитанников Дома ребенка с праздником,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:17:00+03:00

2025-05-30T10:17:00+03:00

2025-05-30T10:17:00+03:00

тамбовская область

россия

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

тамбовская область

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. По поручению председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина депутаты регионального парламента поздравили воспитанников Дома ребенка с праздником, сообщает пресс-служба облдумы. 1 июня в России отмечается День защиты детей. Народные избранники привезли угощение и подарки к празднику. Ходунки, игрушки для песка, машинки, развивающие игры, костюмы для утренников — все это будет радовать воспитанников на занятиях и прогулках. По убеждению Матушкина, дети в таких учреждениях нуждаются в особой заботе и внимании. Депутаты на постоянной основе приезжают сюда с подарками и поздравляют детей и коллектив учреждения с праздниками. "Мы обязаны делать все возможное, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, особенно если во внимании нуждаются ребятишки с таким непростыми судьбами. Мы всегда стараемся узнать, в чем есть потребность у учреждения, чего не хватает ребятишкам, и пытаемся порадовать коллектив и подопечных учреждения. Святая обязанность народных избранников – помогать самым уязвимым, самым маленьким жителям нашего региона", — приводит пресс-служба слова Матушкина. Заместитель председателя областной думы Юрий Плужников передал от имени Матушкина слова благодарности сотрудникам учреждения за теплоту и любовь, которыми здесь окружены дети. Он отметил, что Тамбовская областная дума больше 10 лет шефствует над Домом ребенка. Сейчас там проживают 28 детей. Проводится большая работа по устроению детей в семьи, за пять месяцев этого года 16 воспитанников устроены в семьи, из них большая часть возвращена кровным родителям, которым была оказана необходимая помощь и поддержка. "Прекрасно, что дети обретают семью. В этом, несомненно, есть немалая заслуга и сотрудников учреждения. В преддверии Дня защиты детей хочется пожелать всем малышам счастливого детства и любящих родителей", — отмечает Матушкин. Директор Дома ребенка Галина Головлева поблагодарила депутатов за внимание и поддержку учреждения, за заботу о воспитанниках. Она указала, что дети любят, когда приезжают гости, всегда готовятся к этим встречам: учат стихи, песни, танцы. И в этот раз они также порадовали депутатов своими выступлениями.

https://ria.ru/20250527/matushkin-2019352784.html

https://ria.ru/20250516/matushkin-2017406008.html

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россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, тамбовская область