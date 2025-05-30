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Маск ответил на вопрос о синяке под глазом - РИА Новости, 30.05.2025
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23:45 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/mask-2020084264.html
Маск ответил на вопрос о синяке под глазом
Маск ответил на вопрос о синяке под глазом - РИА Новости, 30.05.2025
Маск ответил на вопрос о синяке под глазом
Предприниматель Илон Маск, отвечая на вопрос о природе синяка под глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:45:00+03:00
2025-05-30T23:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, отвечая на вопрос о природе синяка под глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о непричастности Франции к инциденту. Ранее журналисты запечатлели момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон получает удар в лицо от своей супруги момент выхода президента из самолёта. В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства через департамент эффективности правительства США (DOGE), который он возглавлял. "Я не был рядом с Францией", - пошутил Маск в ответ на вопрос репортера о природе его фингала. "Я просто дурачился с маленьким (сыном – ред.) X. И я сказал: "Давай, ударь меня по лицу". И он это сделал. Оказывается, такое может быть даже от пятилетнего ребенка, бьющего тебя по лицу", - объяснил миллиардер.
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в мире, франция, сша, илон маск, эммануэль макрон, дональд трамп
В мире, Франция, США, Илон Маск, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Маск ответил на вопрос о синяке под глазом

Маск пошутил о непричастности Франции к его синяку под глазом

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, отвечая на вопрос о природе синяка под глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о непричастности Франции к инциденту.
Ранее журналисты запечатлели момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон получает удар в лицо от своей супруги момент выхода президента из самолёта.
В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства через департамент эффективности правительства США (DOGE), который он возглавлял.
«
"Я не был рядом с Францией", - пошутил Маск в ответ на вопрос репортера о природе его фингала.
"Я просто дурачился с маленьким (сыном – ред.) X. И я сказал: "Давай, ударь меня по лицу". И он это сделал. Оказывается, такое может быть даже от пятилетнего ребенка, бьющего тебя по лицу", - объяснил миллиардер.
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В миреФранцияСШАИлон МаскЭммануэль МакронДональд Трамп
 
 
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