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Маск ответил на вопрос о синяке под глазом

Маск ответил на вопрос о синяке под глазом - РИА Новости, 30.05.2025

Маск ответил на вопрос о синяке под глазом

Предприниматель Илон Маск, отвечая на вопрос о природе синяка под глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T23:45:00+03:00

2025-05-30T23:45:00+03:00

2025-05-30T23:45:00+03:00

в мире

франция

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эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, отвечая на вопрос о природе синяка под глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о непричастности Франции к инциденту. Ранее журналисты запечатлели момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон получает удар в лицо от своей супруги момент выхода президента из самолёта. В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства через департамент эффективности правительства США (DOGE), который он возглавлял. "Я не был рядом с Францией", - пошутил Маск в ответ на вопрос репортера о природе его фингала. "Я просто дурачился с маленьким (сыном – ред.) X. И я сказал: "Давай, ударь меня по лицу". И он это сделал. Оказывается, такое может быть даже от пятилетнего ребенка, бьющего тебя по лицу", - объяснил миллиардер.

https://ria.ru/20250528/makron-2019575552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, сша, илон маск, эммануэль макрон, дональд трамп