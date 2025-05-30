https://ria.ru/20250530/mask-2020072337.html
Маск заявил, что останется другом и советником Трампа
Маск заявил, что останется другом и советником Трампа - РИА Новости, 30.05.2025
Маск заявил, что останется другом и советником Трампа
Предприниматель Илон Маск в пятницу подтвердил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:19:00+03:00
2025-05-30T21:19:00+03:00
2025-05-30T21:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск в пятницу подтвердил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского президента Дональда Трампа."Я рассчитываю остаться другом и советником и, конечно, если президент захочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам", - заявил Маск на прощальной пресс-конференции с Трампом в Белом доме.Трамп при этом выразил надежду, что Маск продолжит давать ему советы.В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.Объявление последовало после того, как акции и прибыль его компаний, в особенности производителя электромобилей Tesla, упали на фоне его политической деятельности.
https://ria.ru/20250530/tramp-2019897411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, технологии
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Технологии
Маск заявил, что останется другом и советником Трампа
Маск заявил, что после отставки с госслужбы останется другом и советником Трампа