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Маск заявил, что останется другом и советником Трампа - РИА Новости, 30.05.2025
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21:19 30.05.2025 (обновлено: 21:33 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/mask-2020072337.html
Маск заявил, что останется другом и советником Трампа
Маск заявил, что останется другом и советником Трампа - РИА Новости, 30.05.2025
Маск заявил, что останется другом и советником Трампа
Предприниматель Илон Маск в пятницу подтвердил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск в пятницу подтвердил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского президента Дональда Трампа."Я рассчитываю остаться другом и советником и, конечно, если президент захочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам", - заявил Маск на прощальной пресс-конференции с Трампом в Белом доме.Трамп при этом выразил надежду, что Маск продолжит давать ему советы.В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.Объявление последовало после того, как акции и прибыль его компаний, в особенности производителя электромобилей Tesla, упали на фоне его политической деятельности.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, технологии
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Технологии
Маск заявил, что останется другом и советником Трампа

Маск заявил, что после отставки с госслужбы останется другом и советником Трампа

© Getty Images / NurPhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / NurPhoto
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск в пятницу подтвердил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского президента Дональда Трампа.
«
"Я рассчитываю остаться другом и советником и, конечно, если президент захочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам", - заявил Маск на прощальной пресс-конференции с Трампом в Белом доме.
Трамп при этом выразил надежду, что Маск продолжит давать ему советы.
В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
Объявление последовало после того, как акции и прибыль его компаний, в особенности производителя электромобилей Tesla, упали на фоне его политической деятельности.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motorsТехнологии
 
 
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