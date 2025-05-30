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Макрон пригрозил странам Азии приходом НАТО - РИА Новости, 30.05.2025
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19:11 30.05.2025 (обновлено: 20:34 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/makron-2020061823.html
Макрон пригрозил странам Азии приходом НАТО
Макрон пригрозил странам Азии приходом НАТО - РИА Новости, 30.05.2025
Макрон пригрозил странам Азии приходом НАТО
НАТО может расширить спектр своих действий в Азии, если Китай допустит участие военных из КНДР в событиях, происходящих в Европе, заявил президент Франции... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:11:00+03:00
2025-05-30T20:34:00+03:00
россия
азия
владимир путин
эммануэль макрон
нато
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. НАТО может расширить спектр своих действий в Азии, если Китай допустит участие военных из КНДР в событиях, происходящих в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в Сингапуре, его цитирует Le Monde."Если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовала в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен предотвратить участие войск КНДР на европейской территории"", — сказал он.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20250530/makron-2020012903.html
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азия
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россия, азия, владимир путин, эммануэль макрон, нато, кндр (северная корея), в мире
Россия, Азия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, КНДР (Северная Корея), В мире
Макрон пригрозил странам Азии приходом НАТО

Макрон: НАТО расширит действия в Азии при появлении войск КНДР в Европе

© Getty Images / Pier Marco TaccaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. НАТО может расширить спектр своих действий в Азии, если Китай допустит участие военных из КНДР в событиях, происходящих в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в Сингапуре, его цитирует Le Monde.
"Если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовала в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен предотвратить участие войск КНДР на европейской территории"", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Проверка на надежность": Макрон дерзко высказался о Трампе из-за России
Вчера, 16:25
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Захарова раскритиковала слова Макрона о приверженности мирному процессу
29 мая, 16:15
 
РоссияАзияВладимир ПутинЭммануэль МакронНАТОКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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