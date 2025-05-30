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Умер историк Алексей Лидов - РИА Новости, 30.05.2025
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Культура
 
11:35 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/lidov-2019925411.html
Умер историк Алексей Лидов
Умер историк Алексей Лидов - РИА Новости, 30.05.2025
Умер историк Алексей Лидов
Известный российский историк, теоретик искусства, византолог, религиовед, академик Российской академии художеств (РАХ) Алексей Лидов умер в возрасте 66 лет,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:35:00+03:00
2025-05-30T11:35:00+03:00
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грузия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Известный российский историк, теоретик искусства, византолог, религиовед, академик Российской академии художеств (РАХ) Алексей Лидов умер в возрасте 66 лет, сообщил в своем Telegram-канале российский литературовед, историк культуры Николай Подосокорский. "На 67-м году жизни умер Алексей Михайлович Лидов, российский историк, теоретик искусства, византолог, религиовед, кандидат искусствоведения, академик РАХ (2012)", - говорится в сообщении. Подосокорский отметил, что Лидов с 2008 по 2009 года работал заместителем президента Российской академии художеств по научным и инновационным программам. С 2010 по 2025 год был заведующим отдела культуры древности Института мировой культуры МГУ. Читал лекции и работал в качестве приглашённого исследователя в Принстонском, Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Токийском, Центрально-Европейском университетах, Сорбонне и других. Лидов родился в Москве в 1959 году, окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Он является автором ряда книг: "Средневековые фрески Грузии (научный каталог выставки)" (1985), "Византийские иконы Синая" (1999), "Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре" (2009), "Икона. Мир святых образов в Византии и Древней Руси" (2013), "Росписи монастыря Ахтала. История, иконография, мастера" (2014) и др.
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москва, грузия, российская академия художеств
Культура, Москва, Грузия, Российская академия художеств
Умер историк Алексей Лидов

Историк Алексей Лидов умер в возрасте 66 лет

© Фото : Российская академия художествАкадемик Российской академии художеств Алексей Лидов
Академик Российской академии художеств Алексей Лидов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Российская академия художеств
Академик Российской академии художеств Алексей Лидов . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Известный российский историк, теоретик искусства, византолог, религиовед, академик Российской академии художеств (РАХ) Алексей Лидов умер в возрасте 66 лет, сообщил в своем Telegram-канале российский литературовед, историк культуры Николай Подосокорский.
«
"На 67-м году жизни умер Алексей Михайлович Лидов, российский историк, теоретик искусства, византолог, религиовед, кандидат искусствоведения, академик РАХ (2012)", - говорится в сообщении.
Подосокорский отметил, что Лидов с 2008 по 2009 года работал заместителем президента Российской академии художеств по научным и инновационным программам. С 2010 по 2025 год был заведующим отдела культуры древности Института мировой культуры МГУ. Читал лекции и работал в качестве приглашённого исследователя в Принстонском, Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Токийском, Центрально-Европейском университетах, Сорбонне и других.
Лидов родился в Москве в 1959 году, окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Он является автором ряда книг: "Средневековые фрески Грузии (научный каталог выставки)" (1985), "Византийские иконы Синая" (1999), "Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре" (2009), "Икона. Мир святых образов в Византии и Древней Руси" (2013), "Росписи монастыря Ахтала. История, иконография, мастера" (2014) и др.
 
КультураМоскваГрузияРоссийская академия художеств
 
 
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