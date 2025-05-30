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Лавров обсудил подготовку к переговорам в Стамбуле с турецким коллегой - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 30.05.2025 (обновлено: 15:26 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/lavrov-2019992964.html
Лавров обсудил подготовку к переговорам в Стамбуле с турецким коллегой
Лавров обсудил подготовку к переговорам в Стамбуле с турецким коллегой - РИА Новости, 30.05.2025
Лавров обсудил подготовку к переговорам в Стамбуле с турецким коллегой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы подготовки к новому раунду российско-украинских переговоров РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:19:00+03:00
2025-05-30T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
украина
россия
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
турция
сергей лавров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы подготовки к новому раунду российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле, сообщили в пятницу в российском дипведомстве."Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", - говорится в комментарии на сайте министерства.
https://ria.ru/20250530/poezd-2019971580.html
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в мире, стамбул, украина, россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, турция, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Украина, Россия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Турция, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции, Хакан Фидан
Лавров обсудил подготовку к переговорам в Стамбуле с турецким коллегой

Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили подготовку к переговорам РФ и Украины

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы подготовки к новому раунду российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле, сообщили в пятницу в российском дипведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", - говорится в комментарии на сайте министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулУкраинаРоссияВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеТурцияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ТурцииХакан Фидан
 
 
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