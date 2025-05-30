https://ria.ru/20250530/lavrov-2019992964.html

Лавров обсудил подготовку к переговорам в Стамбуле с турецким коллегой

Лавров обсудил подготовку к переговорам в Стамбуле с турецким коллегой - РИА Новости, 30.05.2025

Лавров обсудил подготовку к переговорам в Стамбуле с турецким коллегой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы подготовки к новому раунду российско-украинских переговоров РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:19:00+03:00

2025-05-30T15:19:00+03:00

2025-05-30T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы подготовки к новому раунду российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле, сообщили в пятницу в российском дипведомстве."Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", - говорится в комментарии на сайте министерства.

https://ria.ru/20250530/poezd-2019971580.html

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