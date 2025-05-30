https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html

Игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, заявили в Госдуме

Игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.05.2025

Игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, заявили в Госдуме

Игрушки в виде зубастых монстров Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:55:00+03:00

2025-05-30T17:55:00+03:00

2025-05-30T17:55:00+03:00

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татьяна буцкая

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технологии

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Игрушки в виде зубастых монстров Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России плюшевых игрушек-брелоков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке. Интерес к Лабубу, отмечают аналитики, усилился благодаря социальным сетям и трендам кей-поп-культуры. "Если говорить о продаже этих игрушек (Лабубу - ред.) в России, надо посмотреть, есть ли у них дистрибьютор, каким способом они попадают в Россию. Мы делали контрольную закупку. На игрушках нет ни единого слова по-русски и даже знак маркировки стоит не нашей страны. Поэтому, очевидно, здесь имеются проблемы с продажей данных игрушек", - сказала она. Парламентарий отметила, что все детские товары в России должны продаваться с сертификатом качества. По ее мнению, вопрос о нарушениях продажи данных игрушек требует отдельного обсуждения. Буцкая добавила, что в Госдуме сейчас готовят законопроект "о правильных игрушках". "Роскачество это уже взяло на контроль, но, возможно, что это вопросы для соответствующих органов, которые смотрят, есть сертификаты компании или нет", - заключила она.

https://ria.ru/20250525/prodazhi-2018941620.html

https://ria.ru/20250523/igrushka-2018567403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, татьяна буцкая, госдума рф, роскачество, технологии