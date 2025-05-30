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В Госдуме призвали проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу - РИА Новости, 30.05.2025
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14:12 30.05.2025 (обновлено: 14:20 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/labubu-2019970046.html
В Госдуме призвали проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу
В Госдуме призвали проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу - РИА Новости, 30.05.2025
В Госдуме призвали проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу
Следует проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в России и не гнаться за волновым маркетингом с "волновыми... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:12:00+03:00
2025-05-30T14:20:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскачество
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общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следует проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в России и не гнаться за волновым маркетингом с "волновыми угрозами" наперевес, считает член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина. Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке. Интерес к Лабубу, отмечают аналитики, усилился благодаря социальным сетям и трендам кей-поп-культуры. "Невозможно в короткий срок провести адекватное исследование, как то или иное увлечение влияет на детей и подростков. А вот хайпануть на громкой теме очень легко. Но давайте проявим благоразумие и не будем гнаться за волновым маркетингом с "волновыми угрозами" наперевес. Иначе взрослые сами превращаются в детей", - написала она в своем Telegram-канале. Парламентарий напомнила про прошлогоднюю "истерику" с квадроберами, когда многие общественные деятели и публичные политики наперебой предлагали санкции и запреты. "У нас есть технический регламент "О безопасности игрушек", за его соблюдением следит Роспотребнадзор. Роскачество в свою очередь уже запустило проверку игрушек Лабубу, но речь идёт об их надёжности и безопасности: чтобы на маркетплейсах не торговали сомнительными подделками. И, кстати, в Роскачестве знают, что Labubu — не монстр, а добрый эльф, хоть и зубастый", - заключила она.
https://ria.ru/20250525/prodazhi-2018941620.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество, госдума рф, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Роскачество, Госдума РФ, Общество
В Госдуме призвали проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу

Стенякина призвала проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Игрушка Лабубу . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следует проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в России и не гнаться за волновым маркетингом с "волновыми угрозами" наперевес, считает член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.
Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке. Интерес к Лабубу, отмечают аналитики, усилился благодаря социальным сетям и трендам кей-поп-культуры.
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В России продажи плюшевых монстров Лабубу выросли в 13 раз
25 мая, 09:21
"Невозможно в короткий срок провести адекватное исследование, как то или иное увлечение влияет на детей и подростков. А вот хайпануть на громкой теме очень легко. Но давайте проявим благоразумие и не будем гнаться за волновым маркетингом с "волновыми угрозами" наперевес. Иначе взрослые сами превращаются в детей", - написала она в своем Telegram-канале.
Парламентарий напомнила про прошлогоднюю "истерику" с квадроберами, когда многие общественные деятели и публичные политики наперебой предлагали санкции и запреты.
"У нас есть технический регламент "О безопасности игрушек", за его соблюдением следит Роспотребнадзор. Роскачество в свою очередь уже запустило проверку игрушек Лабубу, но речь идёт об их надёжности и безопасности: чтобы на маркетплейсах не торговали сомнительными подделками. И, кстати, в Роскачестве знают, что Labubu — не монстр, а добрый эльф, хоть и зубастый", - заключила она.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоскачествоГосдума РФОбщество
 
 
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