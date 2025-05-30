https://ria.ru/20250530/labubu-2019970046.html

В Госдуме призвали проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу

В Госдуме призвали проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу - РИА Новости, 30.05.2025

В Госдуме призвали проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу

Следует проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в России и не гнаться за волновым маркетингом с "волновыми... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:12:00+03:00

2025-05-30T14:12:00+03:00

2025-05-30T14:20:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роскачество

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следует проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в России и не гнаться за волновым маркетингом с "волновыми угрозами" наперевес, считает член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина. Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке. Интерес к Лабубу, отмечают аналитики, усилился благодаря социальным сетям и трендам кей-поп-культуры. "Невозможно в короткий срок провести адекватное исследование, как то или иное увлечение влияет на детей и подростков. А вот хайпануть на громкой теме очень легко. Но давайте проявим благоразумие и не будем гнаться за волновым маркетингом с "волновыми угрозами" наперевес. Иначе взрослые сами превращаются в детей", - написала она в своем Telegram-канале. Парламентарий напомнила про прошлогоднюю "истерику" с квадроберами, когда многие общественные деятели и публичные политики наперебой предлагали санкции и запреты. "У нас есть технический регламент "О безопасности игрушек", за его соблюдением следит Роспотребнадзор. Роскачество в свою очередь уже запустило проверку игрушек Лабубу, но речь идёт об их надёжности и безопасности: чтобы на маркетплейсах не торговали сомнительными подделками. И, кстати, в Роскачестве знают, что Labubu — не монстр, а добрый эльф, хоть и зубастый", - заключила она.

https://ria.ru/20250525/prodazhi-2018941620.html

https://ria.ru/20250523/igrushka-2018567403.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество, госдума рф, общество