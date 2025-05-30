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Шесть домов получили повреждения при ночной атаке ВСУ по Курску - РИА Новости, 30.05.2025
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12:03 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/kursk-2019930839.html
Шесть домов получили повреждения при ночной атаке ВСУ по Курску
Шесть домов получили повреждения при ночной атаке ВСУ по Курску - РИА Новости, 30.05.2025
Шесть домов получили повреждения при ночной атаке ВСУ по Курску
Разрушения по шести адресам, а также повреждения семи автомобилей зафиксировала комиссия после атаки украинского беспилотника по центру Курска, однако цифра еще РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:03:00+03:00
2025-05-30T12:03:00+03:00
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 30 мая – РИА Новости. Разрушения по шести адресам, а также повреждения семи автомобилей зафиксировала комиссия после атаки украинского беспилотника по центру Курска, однако цифра еще не окончательная, рассказал журналистам глава центрального округа города Андрей Борисов. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Упавший на территорию городской больницы в центре Курска украинский беспилотник был начинен металлическими шариками, которые разбросаны по территории медучреждения. Беспилотник повредил окна в здании стационара больницы, в некоторых местах отлетела обшивка, повреждены автомобили и крыша. Также выбиты несколько окон в рядом стоящем доме. "Пострадало достаточно большое количество объектов, которые являются объектами медицинскими, но и в том числе объекты, которые являются гражданскими… Шесть адресов у нас числятся пострадавшими, и семь автомобилей. Соответственно, работа по оценке уже начата, комиссии ходят… Их будет больше, я уверен", - рассказал Борисов, уточнив, что цифры не окончательные. В основном в домах выбиты окна и балконы, поэтому в первую очередь необходимо закрыть тепловой контур, добавил он.
https://ria.ru/20250530/ataka-2019922341.html
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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн
Шесть домов получили повреждения при ночной атаке ВСУ по Курску

Борисов: 6 домов и 7 машин повреждены после атаки БПЛА ВСУ по центру Курска

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске
Последствия ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске
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КУРСК, 30 мая – РИА Новости. Разрушения по шести адресам, а также повреждения семи автомобилей зафиксировала комиссия после атаки украинского беспилотника по центру Курска, однако цифра еще не окончательная, рассказал журналистам глава центрального округа города Андрей Борисов.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Упавший на территорию городской больницы в центре Курска украинский беспилотник был начинен металлическими шариками, которые разбросаны по территории медучреждения. Беспилотник повредил окна в здании стационара больницы, в некоторых местах отлетела обшивка, повреждены автомобили и крыша. Также выбиты несколько окон в рядом стоящем доме.
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"Пострадало достаточно большое количество объектов, которые являются объектами медицинскими, но и в том числе объекты, которые являются гражданскими… Шесть адресов у нас числятся пострадавшими, и семь автомобилей. Соответственно, работа по оценке уже начата, комиссии ходят… Их будет больше, я уверен", - рассказал Борисов, уточнив, что цифры не окончательные.
В основном в домах выбиты окна и балконы, поэтому в первую очередь необходимо закрыть тепловой контур, добавил он.
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ПроисшествияКурскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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