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Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске

Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске - РИА Новости, 30.05.2025

Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске

Украина атаковала Курск дронами, пострадал один человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T00:48:00+03:00

2025-05-30T00:48:00+03:00

2025-05-30T08:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

курская область

александр хинштейн

беспилотники

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина атаковала Курск дронами, пострадал один человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Враг этой ночью атаковал Курск беспилотниками. На данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали", — написал он.При этом из-за падения фрагментов дрона выбило окна в Курской городской больнице №1, но никто из пациентов не пострадал, уточнил Хинштейн. Повреждения получили и многоквартирные дома.На месте работают профильные службы.Украина практически каждый день пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, беспилотники, украина, россия