https://ria.ru/20250530/kursk-2019877806.html
Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске
Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске - РИА Новости, 30.05.2025
Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске
Украина атаковала Курск дронами, пострадал один человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:48:00+03:00
2025-05-30T00:48:00+03:00
2025-05-30T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
беспилотники
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415303_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_ae371499d5ea5c60b652f0af335657ef.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина атаковала Курск дронами, пострадал один человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Враг этой ночью атаковал Курск беспилотниками. На данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали", — написал он.При этом из-за падения фрагментов дрона выбило окна в Курской городской больнице №1, но никто из пациентов не пострадал, уточнил Хинштейн. Повреждения получили и многоквартирные дома.На месте работают профильные службы.Украина практически каждый день пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курск
курская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415303_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b131c7109de79705b4996ad086af9761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, беспилотники, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Беспилотники, Украина, Россия
Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске
Хинштейн: украинский БПЛА повредил больницу в Курске