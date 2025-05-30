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Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске - РИА Новости, 30.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:48 30.05.2025 (обновлено: 08:19 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/kursk-2019877806.html
Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске
Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске - РИА Новости, 30.05.2025
Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске
Украина атаковала Курск дронами, пострадал один человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:48:00+03:00
2025-05-30T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
беспилотники
украина
россия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина атаковала Курск дронами, пострадал один человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Враг этой ночью атаковал Курск беспилотниками. На данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали", — написал он.При этом из-за падения фрагментов дрона выбило окна в Курской городской больнице №1, но никто из пациентов не пострадал, уточнил Хинштейн. Повреждения получили и многоквартирные дома.На месте работают профильные службы.Украина практически каждый день пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, беспилотники, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Беспилотники, Украина, Россия
Хинштейн рассказал об атаке беспилотников в Курске

Хинштейн: украинский БПЛА повредил больницу в Курске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина атаковала Курск дронами, пострадал один человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"Враг этой ночью атаковал Курск беспилотниками. На данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали", — написал он.
При этом из-за падения фрагментов дрона выбило окна в Курской городской больнице №1, но никто из пациентов не пострадал, уточнил Хинштейн. Повреждения получили и многоквартирные дома.
На месте работают профильные службы.
Украина практически каждый день пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскКурская областьАлександр ХинштейнБеспилотникиУкраинаРоссия
 
 
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