https://ria.ru/20250530/kurery-2019896552.html
В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров
В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров - РИА Новости, 30.05.2025
В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров
Сенатор Артём Шейкин обратился в Минтранс РФ с просьбой выразить позицию ведомства относительно целесообразности создания в РФ Единого федерального реестра... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:20:00+03:00
2025-05-30T07:20:00+03:00
2025-05-30T07:20:00+03:00
дмитрий зверев
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сенатор Артём Шейкин обратился в Минтранс РФ с просьбой выразить позицию ведомства относительно целесообразности создания в РФ Единого федерального реестра курьеров в целях повышения безопасности дорожного движения, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас выразить позицию относительно целесообразности создания Единого федерального реестра курьеров в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и укрепления правовых основ развития отрасли курьерских услуг в России", - написал сенатор в обращении на имя замглавы Минтранса Дмитрия Зверева. В обращении сенатор отметил, что на данный момент большой проблемой остаётся привлечение к ответственности курьеров, нарушающих ПДД, так как, по словам Шейкина, многие курьеры "действуют фактически вне рамок закона, используя личные или арендованные транспортные средства без надлежащей разрешительной документации, в том числе водительского удостоверения, необходимого в случае продвижения на мопедах". "Это создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и третьих лиц, а также усложняет контроль за действиями курьеров со стороны государственных органов", - констатировал парламентарий.В беседе с РИА Новости Шейкин заявил, что данный реестр позволит собрать полную и достоверную информацию о каждом работнике доставки, что, по его мнению, "значительно упростит процессы идентификации, повысит прозрачность в отрасли и обеспечит полноценный контроль со стороны органов власти и правоохранительных структур". "Создание такой системы целесообразно закрепить в отдельном законе, который бы регулировал деятельность курьеров. Главное — обеспечить, чтобы это решение не обременяло бизнес, особенно малые компании и самозанятых, а стало стимулом к цивилизованному развитию сферы", - подчеркнул политик.
https://ria.ru/20250208/elektrovelosipedy--1998133713.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий зверев, общество
В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров
Сенатор Шейкин попросил Минтранс создать в России единый реестр курьеров
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сенатор Артём Шейкин обратился в Минтранс РФ с просьбой выразить позицию ведомства относительно целесообразности создания в РФ Единого федерального реестра курьеров в целях повышения безопасности дорожного движения, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас выразить позицию относительно целесообразности создания Единого федерального реестра курьеров в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и укрепления правовых основ развития отрасли курьерских услуг в России", - написал сенатор в обращении на имя замглавы Минтранса Дмитрия Зверева
.
В обращении сенатор отметил, что на данный момент большой проблемой остаётся привлечение к ответственности курьеров, нарушающих ПДД, так как, по словам Шейкина, многие курьеры "действуют фактически вне рамок закона, используя личные или арендованные транспортные средства без надлежащей разрешительной документации, в том числе водительского удостоверения, необходимого в случае продвижения на мопедах".
«
"Это создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и третьих лиц, а также усложняет контроль за действиями курьеров со стороны государственных органов", - констатировал парламентарий.
В беседе с РИА Новости Шейкин заявил, что данный реестр позволит собрать полную и достоверную информацию о каждом работнике доставки, что, по его мнению, "значительно упростит процессы идентификации, повысит прозрачность в отрасли и обеспечит полноценный контроль со стороны органов власти и правоохранительных структур".
"Создание такой системы целесообразно закрепить в отдельном законе, который бы регулировал деятельность курьеров. Главное — обеспечить, чтобы это решение не обременяло бизнес, особенно малые компании и самозанятых, а стало стимулом к цивилизованному развитию сферы", - подчеркнул политик.