Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о реализации черноморской зерновой инициативы - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/kreml-2019942380.html
В Кремле ответили на вопрос о реализации черноморской зерновой инициативы
В Кремле ответили на вопрос о реализации черноморской зерновой инициативы - РИА Новости, 30.05.2025
В Кремле ответили на вопрос о реализации черноморской зерновой инициативы
На данный момент все сконцентрированы на прямых переговорах России и Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:08:00+03:00
2025-05-30T13:08:00+03:00
россия
черное море
украина
дмитрий песков
россельхозбанк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885265401_0:291:3010:1984_1920x0_80_0_0_6b7a706b873c5aeb81513712ea68c638.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На данный момент все сконцентрированы на прямых переговорах России и Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реализации черноморской зерновой инициативы. "В настоящий момент все сконцентрируются на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия. Таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что на данный момент происходит с реализацией черноморской инициативы. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250403/diplomatiya-2008999666.html
россия
черное море
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885265401_298:0:2974:2007_1920x0_80_0_0_a723ca05dfc3040a0f7bb5f5c0267be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, украина, дмитрий песков, россельхозбанк, в мире
Россия, Черное море, Украина, Дмитрий Песков, Россельхозбанк, В мире
В Кремле ответили на вопрос о реализации черноморской зерновой инициативы

Песков: безопасность на Черном море станет частью итогов встреч РФ и Украины

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море
Грузовые суда в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На данный момент все сконцентрированы на прямых переговорах России и Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реализации черноморской зерновой инициативы.
"В настоящий момент все сконцентрируются на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия. Таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что на данный момент происходит с реализацией черноморской инициативы.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе
3 апреля, 00:35
 
РоссияЧерное мореУкраинаДмитрий ПесковРоссельхозбанкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала