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В Кремле ответили на вопрос о черноморской инициативе - РИА Новости, 30.05.2025
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13:06 30.05.2025 (обновлено: 13:12 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/kreml-2019941848.html
В Кремле ответили на вопрос о черноморской инициативе
В Кремле ответили на вопрос о черноморской инициативе - РИА Новости, 30.05.2025
В Кремле ответили на вопрос о черноморской инициативе
Вопросы безопасности в Черном море станут составной частью вырабатываемых условий для временного перемирия между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:06:00+03:00
2025-05-30T13:12:00+03:00
черное море
россия
украина
дмитрий песков
россельхозбанк
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вопросы безопасности в Черном море станут составной частью вырабатываемых условий для временного перемирия между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия. Таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что на данный момент происходит с реализацией черноморской инициативы. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250324/peskov-2006921426.html
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черное море, россия, украина, дмитрий песков, россельхозбанк, в мире
Черное море, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Россельхозбанк, В мире
В Кремле ответили на вопрос о черноморской инициативе

Песков: безопасность в Черном море станет составной частью условий для перемирия

© РИА Новости / Алексей НаумовЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Наумов
Черное море. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вопросы безопасности в Черном море станут составной частью вырабатываемых условий для временного перемирия между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия. Таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что на данный момент происходит с реализацией черноморской инициативы.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы
24 марта, 12:47
 
Черное мореРоссияУкраинаДмитрий ПесковРоссельхозбанкВ мире
 
 
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