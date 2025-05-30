https://ria.ru/20250530/kreml-2019941150.html
В Кремле прокомментировали заявления Келлога о расширении НАТО на восток
В Кремле прокомментировали заявления Келлога о расширении НАТО на восток - РИА Новости, 30.05.2025
В Кремле прокомментировали заявления Келлога о расширении НАТО на восток
Москва рада, что обеспокоенности России по расширению НАТО находят понимание в Вашингтоне, особенно с точки зрения его посреднической роли, сообщил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:03:00+03:00
2025-05-30T13:03:00+03:00
2025-05-30T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва рада, что обеспокоенности России по расширению НАТО находят понимание в Вашингтоне, особенно с точки зрения его посреднической роли, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы рады, что эти разъяснения различные президента (Владимира Путина - ред.) находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне. И, конечно, это весьма импонирует нам с точки зрения посреднической роли, которую Вашингтон продолжает", - сказал Песков журналистам. При этом он указал на то, что нюансы этой темы в Кремле не хотели бы обсуждать публично и "обмениваться какими-то позициями через СМИ"."Считаем необходимым делать это в ходе закрытых контактов", - отметил Песков.Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог допустил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России. Кроме того, Келлог назвал беспокойство Москвы расширением альянса на восток закономерным. При этом он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня США.
https://ria.ru/20250529/nato-2019858487.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), москва, дмитрий песков, кит келлог, владимир путин, нато
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Москва, Дмитрий Песков, Кит Келлог, Владимир Путин, НАТО
В Кремле прокомментировали заявления Келлога о расширении НАТО на восток
Песков: Москва рада, что США понимают обеспокоенность РФ по расширению НАТО