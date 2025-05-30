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В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка - РИА Новости, 30.05.2025
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15:16 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/krasnojarsk-2019991869.html
В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка
В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка - РИА Новости, 30.05.2025
В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка
Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца мужчину по подозрению в истязании двухлетнего пасынка, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:16:00+03:00
2025-05-30T15:16:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
березовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца мужчину по подозрению в истязании двухлетнего пасынка, сообщает региональное управление СК РФ. С января по апрель 2025 года 24-летний мужчина систематически причинял телесные повреждения своему двухлетнему пасынку как в квартире в Красноярске, так и на даче в Березовском районе, сообщало в пятницу ведомство. Следы насилия обнаружила бабушка и обратилась в правоохранительные органы, мальчика изъяли из семьи и поместили в дом ребенка, где ему оказывается необходимая помощь. Сейчас он находится под временной опекой своей бабушки. В пресс-службе ведомства добавляли, что мать видела все истязания, но якобы сожитель не давал ей защитить и подходить к ребенку, так как "он мальчик, а не девочка, и должен самостоятельно успокаиваться". "Кировским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия подозреваемому в истязании 2-летнего пасынка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина будет содержаться в СИЗО до 28 июля.
https://ria.ru/20250527/istyazanie--2019386392.html
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происшествия, красноярск, россия, березовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Березовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка

В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца мужчину по подозрению в истязании двухлетнего пасынка, сообщает региональное управление СК РФ.
С января по апрель 2025 года 24-летний мужчина систематически причинял телесные повреждения своему двухлетнему пасынку как в квартире в Красноярске, так и на даче в Березовском районе, сообщало в пятницу ведомство. Следы насилия обнаружила бабушка и обратилась в правоохранительные органы, мальчика изъяли из семьи и поместили в дом ребенка, где ему оказывается необходимая помощь. Сейчас он находится под временной опекой своей бабушки.
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В пресс-службе ведомства добавляли, что мать видела все истязания, но якобы сожитель не давал ей защитить и подходить к ребенку, так как "он мальчик, а не девочка, и должен самостоятельно успокаиваться".
"Кировским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия подозреваемому в истязании 2-летнего пасынка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина будет содержаться в СИЗО до 28 июля.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияБерезовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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