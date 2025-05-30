https://ria.ru/20250530/krasnojarsk-2019991869.html
В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка
В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка - РИА Новости, 30.05.2025
В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка
Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца мужчину по подозрению в истязании двухлетнего пасынка, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:16:00+03:00
2025-05-30T15:16:00+03:00
2025-05-30T15:16:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
березовский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца мужчину по подозрению в истязании двухлетнего пасынка, сообщает региональное управление СК РФ. С января по апрель 2025 года 24-летний мужчина систематически причинял телесные повреждения своему двухлетнему пасынку как в квартире в Красноярске, так и на даче в Березовском районе, сообщало в пятницу ведомство. Следы насилия обнаружила бабушка и обратилась в правоохранительные органы, мальчика изъяли из семьи и поместили в дом ребенка, где ему оказывается необходимая помощь. Сейчас он находится под временной опекой своей бабушки. В пресс-службе ведомства добавляли, что мать видела все истязания, но якобы сожитель не давал ей защитить и подходить к ребенку, так как "он мальчик, а не девочка, и должен самостоятельно успокаиваться". "Кировским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия подозреваемому в истязании 2-летнего пасынка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина будет содержаться в СИЗО до 28 июля.
https://ria.ru/20250527/istyazanie--2019386392.html
https://ria.ru/20250305/perm-2003160681.html
красноярск
россия
березовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, березовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Березовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка
В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка