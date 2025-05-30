https://ria.ru/20250530/krasnojarsk-2019991869.html

В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка

В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка - РИА Новости, 30.05.2025

В Красноярске арестовали мужчину, подозреваемого в истязании пасынка

Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца мужчину по подозрению в истязании двухлетнего пасынка, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:16:00+03:00

2025-05-30T15:16:00+03:00

2025-05-30T15:16:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

березовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца мужчину по подозрению в истязании двухлетнего пасынка, сообщает региональное управление СК РФ. С января по апрель 2025 года 24-летний мужчина систематически причинял телесные повреждения своему двухлетнему пасынку как в квартире в Красноярске, так и на даче в Березовском районе, сообщало в пятницу ведомство. Следы насилия обнаружила бабушка и обратилась в правоохранительные органы, мальчика изъяли из семьи и поместили в дом ребенка, где ему оказывается необходимая помощь. Сейчас он находится под временной опекой своей бабушки. В пресс-службе ведомства добавляли, что мать видела все истязания, но якобы сожитель не давал ей защитить и подходить к ребенку, так как "он мальчик, а не девочка, и должен самостоятельно успокаиваться". "Кировским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия подозреваемому в истязании 2-летнего пасынка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина будет содержаться в СИЗО до 28 июля.

https://ria.ru/20250527/istyazanie--2019386392.html

https://ria.ru/20250305/perm-2003160681.html

красноярск

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происшествия, красноярск, россия, березовский район, следственный комитет россии (ск рф)