https://ria.ru/20250530/korol-2019886090.html

Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина - РИА Новости, 30.05.2025

Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина, посвященное отношениям двух стран, передает... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T03:47:00+03:00

2025-05-30T03:47:00+03:00

2025-05-30T03:47:00+03:00

в мире

саудовская аравия

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ближний восток

салман бен абдель азиз аль сауд

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина, посвященное отношениям двух стран, передает саудовское госагентство SPA. "Хранитель двух святынь король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, да хранит его Аллах, получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами", - говорится в сообщении агентства. SPA отмечает, что король получил письмо через заместителя главы МИД королевства Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи, который встречался накануне с послом РФ в Саудовской Аравии Сергеем Козловым. Как сообщает агентство, в ходе встречи они обсудили двусторонние отношения между Россией и Саудовской Аравией, а также последние события на Ближнем Востоке и в мире.

https://ria.ru/20250514/aravija-2016821291.html

саудовская аравия

россия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, россия, ближний восток, салман бен абдель азиз аль сауд, владимир путин